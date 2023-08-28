«Новости в 7» за 28 августа: начинаются учебные сборы Ussisõnad, 1 сентября, дорожная обстановка значительно усложнится: полиция призывает к осторожности и терпению и популярность винных баров растет в геометрической прогрессии

Сегодня в выпуске:

- Начинаются учебные сборы Ussisõnad. Обеспечение учений станет одной из самых больших логистических операций Сил обороны со времен окончания Освободительной войны. Все подробности - в нашем материале

- Коротко по стране: лето на рынке мяса: люди ели птицу, продажи свинины не росли, Таллинн премирует строителей и людям из группы риска рекомендовано вакцинироваться от COVID-19

- Уже в эту пятницу, 1 сентября, дорожная обстановка значительно усложнится: полиция призывает к осторожности и терпению! В ситуации разбиралась наш корреспондент

Мировые новости: в Грузии обрушилась скала возле монастыря, Майорку штормит, Китайская провинция Хубэй превратилась в огромный водоем из-за потопа, один человек погиб, трое ранены в перестрелке в отеле Бодрума, железнодорожное сообщение между Францией и Италией прервано из-за оползня, в Риме слон и жираф сбежали со съемочной площадки

- На пляже озера Харку в свете реализации идей жителей района открылись три общественные сауны.Оценил уровень жара в банях и наш корреспондент

- Мировые новости: в Грузии обрушилась скала возле монастыря, Майорку штормит, Китайская провинция Хубэй превратилась в огромный водоем из-за потопа, один человек погиб, трое ранены в перестрелке в Бодруме, железнодорожное сообщение между Францией и Италией прервано, в Риме слон и жираф сбежали со съемочной площадки

- По статистике, каждый житель эстонии выпивает в год 133 бутылки вина: популярность винных баров растет в геометрической прогрессии. О модном тренде, о культуре питья рассказывает совладелец открывшейся на днях винотеки Rose Александр Гнутов