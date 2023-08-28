Вишневый сад Русского театра: в Таллинне знаменитая пьеса Чехова обретет физическую форму

Об этом сообщила пресс-служба театра, отметив, что классик русской литературы А. П. Чехов и его пьеса «Вишневый сад» ассоциируется с театром, с русской культурой, с европейским садом.

«75 деревьев, как и у актеров, у каждого из них своя индивидуальность и роль, они готовы шелестеть свои монологи и диалоги, и служить на благо городской среде, радовать людей своей красотой. Прошлое и настоящее в этом саду и в этом театре переплетутся воедино. Актеры Русского театра воссоздадут атмосферу прошлых времен и гуляя по вишневому саду, можно будет ощутить красоту единения природы и искусства. Жизнь и искусство как дерево, сломать легко, а сохранить и преумножить стоит усилий», - отмечается в пресс-релизе.

Автор идеи - Ксения Перетрухина, художник-концептуалист, режиссер и сценограф, на ее счету большое количество интересных перфомансов и инсталляций. В Таллинне она придумала размесить вишневые деревья в театральном сквере парка Таммсааре.

«Между людьми и деревьями существуют глубокие связи - говорил Вольтер. - Люди ассоциируют себя с деревьями, разговаривают с ними, обнимают, прижимаются в поиске поддержки или, наоборот, заботятся о деревьях, как о детях или близких родственниках».

Так же и Русский театр позаботится о вишневом саде и после завершения проекта передаст эти деревья городу, который посадит их в детских садах и скверах. И конечно, деревья будут предложены и горожанам, которые смогут забрать вишни в свой собственный сад.

«Нам хотелось выбрать значимую фигуру, которая бы ассоциировалась у всех с русской культурой, с театром, и одновременно также была бы неоспоримым мировым достоянием. Чехов - идеальный, в этом смысле автор, а его "Вишневый сад" - знаковая пьеса. В понятие сад, прежде всего, входит его принадлежность к сфере культуры – сад не растет сам, его возделывают,» - комментирует директор театра Светлана Янчек.