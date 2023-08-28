Министр финансов: коалиция не определилась с темой проблем вынужденных квартиросъемщиков

Министр финансов Март Вырклаэв в своем ответе Союзу квартиросъемщиков Эстонии заявил, что правящая коалиция не заняла позицию по нерешенным вопросам реформы собственности и не дала Министерству финансов никаких указаний по решению проблемы вынужденных квартиросъемщиков.
Впервые Союз квартиросъемщиков подал коллективное обращение в Рийгикогу осенью 2016 года с предложением принять закон, позволяющий компенсировать ущерб от реформы собственности лицам, лишенным возможности льготной приватизации квартир. В ответ на обращение объединения граждан правительство создало комиссию по выявлению, анализу и подготовке предложений по нерешенным вопросам реформы собственности.
По предложению правительственной комиссии Министерство финансов провело в 2017-2021 годах комплексное исследование реформы собственности, уделив особое внимание проблемам, с которыми сталкиваются вынужденные наниматели при приватизации жилья.
По данным Министерства финансов, правом на приватизацию не смогли воспользоваться почти 32 000 жильцов жилья, возвращенного законным владельцам, и 4 000 жильцов жилья от работодателей, а также меньшее число жильцов других типов жилья. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в рамках исследования Таллиннского университета, жильцы, не имеющие права на приватизацию, оказались одной из наиболее уязвимых групп общества в процессе реформы собственности.
По мнению Вырклаэва, причины сложившейся ситуации разнообразны и сложны, но в целом их можно отнести к недостатку административного потенциала и опыта вновь созданных государственных и местных органов власти в управлении и организации масштабных переходных процессов. Противоречия и проблемы, возникавшие в процессе реформ, были предсказуемы и предпринимались попытки предотвратить или преодолеть их с помощью правовых и экономических мер, однако это не удалось в полной мере.
Министерство финансов представило результаты исследования членам правительства на заседании кабинета министров 27 мая 2021 года и было решено, что Министерство финансов разработает политику возможных мер по исправлению ситуации.
Новая правительственная коалиция, сформированная после выборов в Рийгикогу в 2023 году, в коалиционном договоре заявила, что продолжающаяся война на Украине и стремление России нарушить существующие принципы европейской безопасности поставят Эстонию в ближайшие годы в самую сложную со времен Второй мировой войны ситуацию в области безопасности.
Исходя из этого, партии, входящие в правящий альянс, увеличивают расходы на государственную оборону до 3 процентов ВВП на ближайшие четыре года. Одновременно они продолжат укреплять комплексную гособорону и готовность к кризисным ситуациям. Война и последовавший за ней неспокойный период в отношениях с восточным соседом Эстонии означает, что неопределенные и опасные времена еще далеко не закончились.
Вырклаэв подчеркнул, что общей волей партий, входящих в коалицию, является обеспечение комплексной государственной безопасности Эстонии, инвестиции в конкурентоспособность эстонской экономики и энергетическую безопасность, проведение реформ в области социальной политики наряду с модернизацией налоговой политики и, таким образом, повышение социального благосостояния как в центрах притяжения, так и в малых городах Эстонии.
«Учитывая вышесказанное и сложившуюся ситуацию с безопасностью, правительственная коалиция не заняла позицию по нерешенным вопросам реформы собственности, а также не дала Министерству финансов никаких указаний по решению проблемы вынужденных квартиросъемщиков», - заявил министр финансов в ответе Союзу.