Министр финансов: коалиция не определилась с темой проблем вынужденных квартиросъемщиков

Впервые Союз квартиросъемщиков подал коллективное обращение в Рийгикогу осенью 2016 года с предложением принять закон, позволяющий компенсировать ущерб от реформы собственности лицам, лишенным возможности льготной приватизации квартир. В ответ на обращение объединения граждан правительство создало комиссию по выявлению, анализу и подготовке предложений по нерешенным вопросам реформы собственности.

По предложению правительственной комиссии Министерство финансов провело в 2017-2021 годах комплексное исследование реформы собственности, уделив особое внимание проблемам, с которыми сталкиваются вынужденные наниматели при приватизации жилья.

По данным Министерства финансов, правом на приватизацию не смогли воспользоваться почти 32 000 жильцов жилья, возвращенного законным владельцам, и 4 000 жильцов жилья от работодателей, а также меньшее число жильцов других типов жилья. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в рамках исследования Таллиннского университета, жильцы, не имеющие права на приватизацию, оказались одной из наиболее уязвимых групп общества в процессе реформы собственности.

По мнению Вырклаэва, причины сложившейся ситуации разнообразны и сложны, но в целом их можно отнести к недостатку административного потенциала и опыта вновь созданных государственных и местных органов власти в управлении и организации масштабных переходных процессов. Противоречия и проблемы, возникавшие в процессе реформ, были предсказуемы и предпринимались попытки предотвратить или преодолеть их с помощью правовых и экономических мер, однако это не удалось в полной мере.