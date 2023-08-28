На кладбище в Петербурге установили металлоискатели: возможно, это подготовка к похоронам Пригожина

Издание отмечает, что пока неясно, кого именно из пассажиров бизнес-джета будут хоронить на Серафимовском кладбище, но утверждает, что это будут как минимум пять человек. Директор кладбища заявил, что рамки ставит администрация города и что он не в курсе, будут ли там похоронены Пригожин или другие пассажиры самолета. «[Пресс-секретарь президента Дмитрий] Песков даже не знает, а вы меня спрашиваете», - сказал он.

На Серафимовском кладбище находятся могилы многих заслуженных солдат и офицеров Минобороны, а также могилы родителей президента России Владимира Путина.

Никакой официальной информации о том, где и когда похоронят Пригожина, на данный момент нет. «Фонтанка» утверждает, что «по состоянию на 28 августа» понятно лишь то, что сам бизнесмен, а также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и топ-менеджер структур Пригожина Валерий Чекалов будут похоронены в Санкт-Петербурге.

Днем сообщалось, что первоначально планировалось похоронить их на Серафимовском кладбище с почестями, однако затем стал рассматриваться вариант раздельных похорон: Пригожина, в частности, предполагалось похоронить на Северном кладбище. Такую же информацию публиковал со ссылкой на источники телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

В Союзе похоронных организаций, в свою очередь, уверяют, что к похоронам не готовится ни одно из питерских кладбищ.

Днем 28 августа была информация о том, что руководство городской полиции «обеспокоено безопасностью, перекрытием улиц и порядком при неизбежной церемонии похорон погибших». МВД готово дать дополнительные наряды и оперативников на кладбище, однако, служба безопасности компании Пригожина «Конкорд» не идет на контакт с силовиками, ссылаясь на «засекреченные» команды из Москвы.