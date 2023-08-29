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Взвешивание пассажиров и крошечная сумочка в качестве ручной клади: это и есть будущее авиаперевозок?

Эркки Эрилайд
, журналист
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Аэропорт.
Аэропорт. Фото: COLE BURSTON

На этой неделе в Южной Корее при посадке на самолет начали взвешивать пассажиров. Почти каждый год авиакомпании уменьшают размер бесплатной ручной клади, а к стоимости перелета добавляются новые доплаты.

«Пожалуйста, предъявите посадочный талон и встаньте на весы», - так теперь могут говорить пассажирам в южнокорейском аэропорту Гимпо, а в будущем и в международном аэропорту Инчхон. Однако, несмотря на то, что это лишь временная мера, призванная выяснить, сколько в среднем весят пассажиры и их ручная кладь, она вызвала бурную реакцию в корейских социальных сетях.

Возможность учета веса людей помимо их багажа при установлении цен на билеты обсуждалась и ранее, однако в настоящее время взвешивание пассажиров проводится для обеспечения безопасности полетов, поскольку вес пассажиров растет во всем мире все быстрее и быстрее.

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