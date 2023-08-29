На этой неделе в Южной Корее при посадке на самолет начали взвешивать пассажиров. Почти каждый год авиакомпании уменьшают размер бесплатной ручной клади, а к стоимости перелета добавляются новые доплаты.
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Взвешивание пассажиров и крошечная сумочка в качестве ручной клади: это и есть будущее авиаперевозок?
«Пожалуйста, предъявите посадочный талон и встаньте на весы», - так теперь могут говорить пассажирам в южнокорейском аэропорту Гимпо, а в будущем и в международном аэропорту Инчхон. Однако, несмотря на то, что это лишь временная мера, призванная выяснить, сколько в среднем весят пассажиры и их ручная кладь, она вызвала бурную реакцию в корейских социальных сетях.