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Пропавшего Александра обнаружили на шоссе Таллинн-Тарту

Rus.Postimees
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Полицейский автомобиль.
Полицейский автомобиль. Фото: Elmo Riig

Объявленный сегодня утром в розыск Александр найден. О его местонахождении стражам порядка рассказал бдительный водитель грузовика, который заметил Александра на шоссе Таллинн-Нарва. Скорая помощь проверяет состояние его здоровья.

Напомним, что полиция просила содействия в установлении местонахождения 36-летнего Александра, который вчера утром ушел из своего дома в Ласнамяэ.

Александр покинул свой дом на автомобиле Opel. Вчера вечером около 18:00 в деревне Руу в волости Йыэляхтме эту машину заметил случайный прохожей. Она стояла у дороги, но Александра в ней не было.

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