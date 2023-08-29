Пропавшего Александра обнаружили на шоссе Таллинн-Тарту

Напомним, что полиция просила содействия в установлении местонахождения 36-летнего Александра, который вчера утром ушел из своего дома в Ласнамяэ.

Александр покинул свой дом на автомобиле Opel. Вчера вечером около 18:00 в деревне Руу в волости Йыэляхтме эту машину заметил случайный прохожей. Она стояла у дороги, но Александра в ней не было.