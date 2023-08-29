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В Таллинне пропал 36-летний Александр: к его поискам привлечены собаки и вертолет

Rus.Postimees
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Александр.
Александр. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 36-летнего Александра, который вчера утром ушел из своего дома в Ласнамяэ и до сих пор не вернулся.

Александр покинул свой дом на автомобиле Opel. Вчера вечером около 18:00 в деревне Руу в волости Йыэляхтме эту машину заметил случайный прохожей. Она стояла у дороги, но Александра в ней не было. Пропавший не взял с собой мобильный телефон.

Приметы пропавшего: рост 190 см, худощавое телосложение. На нем может быть синяя куртка с капюшоном, джинсы и темные кроссовки.

Полицейские проверили различные места, где Александр мог находиться, а также привлекли к поискам вертолет и собак. К сожалению, найти его пока так и не удалось.

Всех, кто видел изображенного на фотографии человека, просят звонить по номеру 112.

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