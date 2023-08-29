Педиатр: с началом учебного года стартует и сезон вирусных инфекций, приучайте детей мыть руки

Наступила осень, и детям пора снова идти школу. Каждую осень заложенные носы и различные вирусные инфекции, распространяющиеся в классе, становятся проблемой. Эти инфекции очень заразны, они всегда могут вернуться, и тем самым возникает раздражающий эффект хождения по кругу.

По словам Нипуни Раджапаксе, педиатра детского центра клиники Mayo, распространение некоторых из этих заболеваний трудно сдерживать из-за высокого уровня заражения, но снизить риски вирусного инфицирования все-таки можно.

Обычно возвращение детей в школу означает начало сезона респираторных вирусных заболеваний, и вероятность заражения высока, поскольку классные помещения маленькие, а количество детей в классах большое. Вирусы, полученные в школах и детских садах, приносятся домой, а затем передаются другим членам семьи.

Педиатр призывает родителей следить за тем, чтобы ребенок получал все необходимые прививки, особенно в отношении гриппа и других респираторных заболеваний, а сейчас, в новую эпоху, проблемой стал коронавирус, с которым тоже нужно быть осторожными.

Также важно научить детей правилам гигиены, касающимся чистоты рук. Руки необходимо мыть перед едой, после посещения туалета, а также после чихания или приступов кашля. Для мытья рук рекомендуется использовать теплую воду.

Эти меры и являются основными, которые помогают предотвратить распространение инфекций. Если ребенок болен и может заразить окружающих, ему следует разрешить оставаться дома до тех пор, пока он снова не почувствует себя здоровым.