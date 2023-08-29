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Предприниматели о Кае Каллас и правительственном кризисе: «Какого черта она должна отвечать за мужа?»

Анастасия Тидо
, журналист
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Олег Осиновский.
Олег Осиновский. Фото: Mihkel Maripuu

Сегодня в России продолжают работать сотни европейских компаний. Некоторые не хотят вовсе уходить, у других затянулся процесс выхода из российских проектов. В такой скандал угодила и премьер-министр Кая Каллас, муж которой связан с продолжающей работать с россиянами компанией. Мы опросили предпринимателей чтобы узнать, как они смотрят на правительственный скандал и на бизнес с россиянами. 

Как принимались и принимаются решения о выходе из российских проектов подробно объяснил Rus.Postimees специалист по финансовому рынку, владелец и руководитель Admirals Александр Цихилов.

По его словам, решение о присутствии на российском рынке не может быть универсальным для всех компаний, так как у всех есть особенности и обстоятельства, которые влияют на их решения.

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