Предприниматели о Кае Каллас и правительственном кризисе: «Какого черта она должна отвечать за мужа?»

Сегодня в России продолжают работать сотни европейских компаний. Некоторые не хотят вовсе уходить, у других затянулся процесс выхода из российских проектов. В такой скандал угодила и премьер-министр Кая Каллас, муж которой связан с продолжающей работать с россиянами компанией. Мы опросили предпринимателей чтобы узнать, как они смотрят на правительственный скандал и на бизнес с россиянами.