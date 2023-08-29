Эксперт: в каких случаях стоит воспользоваться альтернативой жилищному кредиту?

В Эстонии предлагаются самые разнообразные кредиты, и хотя наиболее популярным бесспорно является жилищный кредит, для финансирования более мелких инвестиций можно использовать и другие виды кредитов. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане, объясняет, какой кредит лучше всего подходит для тех или иных потребностей.
При выборе подходящего кредита необходимо учитывать его цель. Это важнейший этап любого финансового обязательства. Поскольку каждый кредит имеет определенные условия, они различаются, например, по сумме, которую можно взять, и по сроку кредитования.
«Поскольку по разным причинам на определенный вид недвижимости или земельный участок оформить жилищный кредит невозможно, то здесь идеально подходит кредит-идея. Например, для покупки земельного участка, на котором еще не планируется строительство дома. Таким образом, кредит-идея – это более гибкий вариант, поскольку покупатель не связан, например, сроками получения разрешения на пользование, а может сам решить, когда он начнет строить дачу или дом», - говорит Танель Ребане.
Кредит-идея часто используется для ремонта уже имеющегося дома или дачи, строительства сарая или на другие необходимые цели.
По словам Ребане, банк подходит к каждой заявке индивидуально и определяет, какое кредитное обязательство наиболее соответствует потребностям клиента. «Если вы хотите купить дачу за 50 000 евро, то в ходе консультаций сможете выяснить, какой кредит – жилищный или кредит-идея будет наиболее подходящим решением для приобретения конкретной недвижимости. Поскольку кредиты различаются и по условиям софинансирования, стоит помнить об этом при подаче заявки», - говорит Ребане.
Если вы сомневаетесь, какой кредит вам подходит, стоит обратиться к консультанту, чтобы уточнить условия и обязательства по различным кредитам.
«Проще всего начать с размера требуемого кредита, т. е. с нижней и верхней границ кредита. Также важно выяснить временной горизонт и убедиться, что ваш профиль клиента соответствует условиям», - резюмировал эксперт.
Например, для кредит-идеи сумма начинается от 10 000 евро, а максимальный срок кредитования составляет 20 лет. Сумма кредита может составлять до 70% от рыночной стоимости залога, поэтому залогом для этого кредита служит имеющаяся недвижимость.
Поскольку высокие ставки Euribor влияют не только на жилищные кредиты, но и на другие виды кредитования, к привлечению заемных средств следует подходить с особой осторожностью, учитывая то обстоятельство, что ежемесячный платеж может со временем меняться.
Ипотечный кредит также привязан к полугодовому Euribor, а значит, заемщик должен знать о плавающей процентной ставке. Единственным исключением является малый кредит, который не привязан к ставке Euribor, но имеет ставку от 9% годовых.
Как следует из названия, малый кредит предназначен для удовлетворения небольших потребностей в размере от 1000 до 15 000 евро. Кредит может быть выдан на срок примерно от одного года до пяти лет, и для его получения не требуется ни залога, ни поручительства. «Конечно, стоит помнить, что основной целью получения малого кредита не должно быть финансирование ежемесячных расходов», - подчеркнул Ребане.