Эксперт: в каких случаях стоит воспользоваться альтернативой жилищному кредиту?

При выборе подходящего кредита необходимо учитывать его цель. Это важнейший этап любого финансового обязательства. Поскольку каждый кредит имеет определенные условия, они различаются, например, по сумме, которую можно взять, и по сроку кредитования.

«Поскольку по разным причинам на определенный вид недвижимости или земельный участок оформить жилищный кредит невозможно, то здесь идеально подходит кредит-идея. Например, для покупки земельного участка, на котором еще не планируется строительство дома. Таким образом, кредит-идея – это более гибкий вариант, поскольку покупатель не связан, например, сроками получения разрешения на пользование, а может сам решить, когда он начнет строить дачу или дом», - говорит Танель Ребане.

Кредит-идея часто используется для ремонта уже имеющегося дома или дачи, строительства сарая или на другие необходимые цели.

По словам Ребане, банк подходит к каждой заявке индивидуально и определяет, какое кредитное обязательство наиболее соответствует потребностям клиента. «Если вы хотите купить дачу за 50 000 евро, то в ходе консультаций сможете выяснить, какой кредит – жилищный или кредит-идея будет наиболее подходящим решением для приобретения конкретной недвижимости. Поскольку кредиты различаются и по условиям софинансирования, стоит помнить об этом при подаче заявки», - говорит Ребане.

Если вы сомневаетесь, какой кредит вам подходит, стоит обратиться к консультанту, чтобы уточнить условия и обязательства по различным кредитам.