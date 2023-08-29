Банк LHV оштрафован почти на миллион евро

Об этом Финансовая инспекция сообщила BNS, отметив, что провела выездную проверку в банке LHV, в ходе которой оценила соответствие законодательству системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и внутренних правил банка, касающихся предоставления финансовыми учреждениями корреспондентских услуг своим клиентам. Банк LHV согласен с выводами надзора.

ФИ в ходе контроля также оценила, позволяют ли системы и внутренние правила банка эффективно управлять более высокими, чем обычно, рисками отмывания денег и финансирования терроризма, связанными с предоставлением корреспондентских услуг. В ходе проверки были выявлены недостатки в оценке и управлении рисками отмывания денег и финансирования терроризма, связанными с предоставлением корреспондентских услуг LHV, а также в решениях по мониторингу деловых отношений.

По оценке ФИ, банк нарушил требования по установлению и мониторингу коммерческих отношений, а также обязанность по хранению данных. Служба финансового надзора вынесла предписание, обязывающее банк продолжить совершенствование системы контроля рисков в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.

В дополнение к перспективному предписанию ФИ приняла решение о наложении на банк штрафа в размере 900 000 евро за выявленные недостатки.

По словам председателя правления ФИ Кильвара Кесслера, быстрый рост банка в сочетании с рисковой средой привел к появлению слабых места и нарушениям. «С быстро растущими финансовыми посредниками может случиться, что контроль над рисками не будет развиваться в том же темпе, что и быстрый рост. В этом случае ФИ своим надзором напоминает о необходимости уделять внимание управлению рисками и инвестировать в него. Банк LHV конструктивно сотрудничает с нами в этом вопросе и предпринимает шаги по устранению недостатков. Мы внимательно следим за этим процессом», - сказал Кесслер.