Сборная Латвии лишилась своего капитана

Имеющий опыт выступлений в НБА и в Евролиге защитник провел в первой игре Латвии на турнире - против Ливана - 15 минут на площадке, за которые успел набрать 20 очков. В матче против Франции Бертанс сыграл менее 6 минут и набрал 8 очков, после чего получил травму. Углубленный медосмотр в итоге показал, что игрока ждет продолжительное лечение.

Это не первый удар для сборной Латвии за последнее время. Прямо перед чемпионатом мира выяснилось, что его из-за травмы ноги пропустит главная латвийская звезда Кристапс Порзингис. Порзингис только что провел свой лучший сезон в НБА, показав среднюю результативность на уровне 23,2 очка за игру. Порзингис, однако, приехал на чемпионат, чтобы поддержать товарищей по команде.