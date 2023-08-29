Переименование улиц в Нарве: горсобрание напомнило министру о границах его полномочий

В конце марта Каллас предложил Нарве изменить неуместные, по оценке государства, топонимы в течение двух месяцев, то есть не позднее начала июня, но на сессии 17 августа Нарвское горсобрание приняло решение сохранить действующие названия.

В ответ на заявление Калласа члены Нарвского горсобрания указали министру на то, что решение горсобрания было оформлено правомерно и оспорить его можно только в суде, а не постановлением, как это собирается сделать министр по делам регионов.

Они также напомнили министру, что оспорить решение можно в течение 30 дней с момента его оглашения через Йыхвиский дом суда Тартуского административного суда.