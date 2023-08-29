Переименование улиц в Нарве: горсобрание напомнило министру о границах его полномочий

В ответ на заявление министра по делам регионов Мадиса Калласа, что, несмотря на решение Нарвского горсобрания, названия улиц Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова и Михаила Горбача все равно будут переименованы, горсобрание приграничного города напомнило министру о необходимости действовать в рамках своих полномочий, пишет Rus.ERR.
В конце марта Каллас предложил Нарве изменить неуместные, по оценке государства, топонимы в течение двух месяцев, то есть не позднее начала июня, но на сессии 17 августа Нарвское горсобрание приняло решение сохранить действующие названия.
В ответ на заявление Калласа члены Нарвского горсобрания указали министру на то, что решение горсобрания было оформлено правомерно и оспорить его можно только в суде, а не постановлением, как это собирается сделать министр по делам регионов.
Они также напомнили министру, что оспорить решение можно в течение 30 дней с момента его оглашения через Йыхвиский дом суда Тартуского административного суда.
«Решение Нарвского горсобрания принято и действует», - отметили члены Нарвского горсобрания.