В муниципальных школах Таллинна к учебе приступит 48 700 детей

По прогнозу Таллиннского департамента образования, в этом году в первые классы муниципальных школ пойдут 3862 ученика. Количество школьников несколько увеличилось, в основном за счет украинских детей. В 10-й класс пойдут около 3620 учеников, что примерно на сто учеников меньше, чем в прошлом году. Это в первую очередь связано с открытием в Таллинне государственных общеобразовательных школ.

По предварительным оценкам, 10 350 молодых людей будут учиться в школах на гимназической ступени. Точное количество учащихся станет известно к 10 сентября, когда школы внесут данные в информационную систему EHIS.

В таллиннских муниципальных школах будет учиться примерно 2180 украинских детей. В Ряэгуском филиале Таллиннской Лиллекюлаской гимназии будет учиться 420 украинских детей, в русскоязычных школах - 935, а в эстоноязычных школах - почти 830 детей из Украины. В наступающем учебном году Ряэгуский филиал продолжит работать как школа с шестью параллелями. Осенью в этом филиале откроются три первых класса. Дети, окончившие весной 6-й класс, могут продолжить обучение в Школе свободы Таллиннской государственной гимназии, и учиться там вплоть до окончания гимназической ступени.