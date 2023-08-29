В муниципальных школах Таллинна к учебе приступит 48 700 детей

В Таллинне в 2023/24 учебном году будет работать 58 муниципальных общеобразовательных школ. В них будут учиться примерно 48 700 школьников. В первый класс отправляются 3862 ребенка.
По прогнозу Таллиннского департамента образования, в этом году в первые классы муниципальных школ пойдут 3862 ученика. Количество школьников несколько увеличилось, в основном за счет украинских детей. В 10-й класс пойдут около 3620 учеников, что примерно на сто учеников меньше, чем в прошлом году. Это в первую очередь связано с открытием в Таллинне государственных общеобразовательных школ.
По предварительным оценкам, 10 350 молодых людей будут учиться в школах на гимназической ступени. Точное количество учащихся станет известно к 10 сентября, когда школы внесут данные в информационную систему EHIS.
В таллиннских муниципальных школах будет учиться примерно 2180 украинских детей. В Ряэгуском филиале Таллиннской Лиллекюлаской гимназии будет учиться 420 украинских детей, в русскоязычных школах - 935, а в эстоноязычных школах - почти 830 детей из Украины. В наступающем учебном году Ряэгуский филиал продолжит работать как школа с шестью параллелями. Осенью в этом филиале откроются три первых класса. Дети, окончившие весной 6-й класс, могут продолжить обучение в Школе свободы Таллиннской государственной гимназии, и учиться там вплоть до окончания гимназической ступени.
«Я желаю всем ученикам счастливого учебного года, каждый день в течение которого даст возможность узнать что-то новое и интересное и порадоваться своим достижениям. Пусть учителя и родители и впредь будут жизнерадостными и терпеливыми, поддерживая детей на учебном пути, чтобы этот год был отмечен прекрасным совместным ростом», - сказал вице-мэр Таллинна Андрей Канте.
Канте добавил, что поскольку начало учебного года влечет за собой значительную нагрузку на семейный бюджет, город хочет внести свой вклад в поддержку детей. «Для учащихся в возрасте до 19 лет город выплачивает субсидию к началу учебного года. Поступившие в первый класс получают «пособие на рюкзак» в размере 320 евро, а учащиеся 2-12 классов и профессиональных училищ - пособие в размере 75 евро. Надеюсь, от этого будет польза, особенно если в школу идут сразу несколько детей из семьи», - рассказал вице-мэр.
Заявление на пособие для несовершеннолетнего ребенка подает родитель, с 18 лет это делает сам молодой человек. Заявки можно подавать с 13 сентября по 30 ноября в среде самообслуживания Таллинна.
Таллинн также предлагает поддержку детям через компенсацию расходов, связанных с хобби и занятиями спортом. Кроме того, проект «Зеленая столица Европы» поддерживает приобретение велосипедов и велосипедных шлемов для детей в возрасте 10-15 лет в рамках программы «В школу - на велосипеде».