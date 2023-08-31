В современном мире законодательство становится зеркалом общественных изменений и потребностей. Все чаще мы видим, как законы адаптируются к социокультурным сдвигам и экономическим требованиям. Последние годы не стали исключением. Эстония внесла существенные изменения в ключевые области права, такие как семейное право, Пенитенциарный кодекс и регулирование иностранных инвестиций. Слушайте подкаст «На частоте Sorainen»!
Подкаст ⟩ Борьба с ненавистью и легализация прав однополых пар: изменения в законах, о которых нужно знать каждому
Адъюнкт-профессор Тартуского университета и партнер бюро Sorainen Карри Гинтер, а также помощник юриста Мери-Ли Карьюс обсудили, какие основные изменения произошли в каждой из этих сфер.
Изменения, касающиеся Закона о семье
Сфера семейного права подверглась значительным изменениям, одним из наиболее важных шагов стала легализация и признание прав однополых пар. Однако в этом процессе произошло не только одно нововведение – изменения затронули 82 закона, связанных с понятием брака и сожительства.
Главной целью внесенных законопроектов стало достижение равенства между браками. Например, в первой статье Закона о семье понятие брака было переопределено с «союз мужчины и женщины» на «союз двух физических лиц». Помимо этого, изменения затронули и Закон о совместном проживании, включая упрощенный переход с договора о совместном проживании на официальный брак. Были также внесены уточнения в Закон о семье, касающиеся регулирования родственных отношений в контексте права однополых пар на усыновление.
Изменения в законодательстве предоставляют зарегистрированным партнерам право голоса в вопросах, касающихся друг друга, а также доступ к льготам и пособиям, ранее доступным только супругам. Они также получают право на выражение мнения по процессуальным вопросам, связанным с партнерами. Важно отметить, что новые возможности включают право отказа от свидетельств против партнера и участие в принятии решений, касающихся семейных, медицинских и юридических вопросов.
Расширение прав однополых партнеров относительно усыновления детей также представляет собой важное изменение. Ранее им было разрешено усыновлять детей своего партнера, но новый закон позволяет им совместно усыновлять чужих детей. Однако в целях предотвращения правовой неопределенности, новый закон утверждает, что у ребенка не может быть более двух официальных родителей.
Следует отметить, что изменения в законодательстве затрагивают не только однополые пары, но и разнополые. Упрощается система совместного проживания без официального брака. Ранее отсутствовала процедура для внесения данных о совместном проживании в регистр супружеского имущества и регистр народонаселения. Это мешало точно определить, нет ли у кого-то нескольких зарегистрированных совместных проживаний или одновременно брака и совместного проживания. Теперь появился механизм, который обеспечивает сожителям множество прав, ранее доступных только супругам.
Внесение поправок в Пенитенциарный кодекс, касающихся разжигания ненависти
Одним из ключевых изменений является переход от санкций в виде штрафа или ареста, характерных для проступков, к возможности назначения денежного наказания или тюремного заключения продолжительностью до одного года, что классифицирует деяние как уголовное преступление.
Предполагается также включение дополнительного обстоятельства, усугубляющего вину, если мотивом деяния в отношении потерпевшего является его принадлежность к определенной социальной группе, цвету кожи, языку, сексуальным предпочтениям, вероисповеданию и прочим факторам.
Помимо этого, намечается изменение существующего содержания нормы, которое сделает ее более конкретной и применимой в случае явного разжигания ненависти. В существующей редакции закона разжигание ненависти, насилия и жестокости на основе групповой принадлежности или дискриминации рассматривалось как правонарушение лишь в случаях, когда этому сопутствовала конкретная угроза жизни, здоровью или имуществу. Этот подход не соответствует Конституции, так как разжигание ненависти заключается в создании абстрактной угрозы и ненависти, а не в явном призыве нанести ущерб.
В обществе существует мнение о том, что новые наказания для разжигания ненависти или призыва к насилию могут ограничивать свободу слова и вводить цензуру. Однако следует понимать, что свобода слова, как предусмотрено статьей 45 Конституции, может быть ограничена законом для обеспечения общественного порядка, морали и защиты прав других людей. Поэтому утверждение, будто свобода слова дает право разжигать ненависть, не соответствует действительности. В случае, если свобода слова нарушает личные права и наносит ущерб другим, она перестает быть правом и становится недопустимым злоупотреблением.
В заключение можно подчеркнуть, что изменения в законодательстве по семейному праву, уголовному кодексу и регулированию иностранных инвестиций являются отражением текущих тенденций в обществе и экономике. Развитие законодательства в этих областях подчеркивает готовность государства адаптироваться к меняющимся условиям и находить баланс между различными интересами.
В подкасте также обсудили:
- Семейные пособия. Хотя на первый взгляд сумма может показаться ниже, на самом деле это не так. В начале текущего года были установлены высокие цифры, но они были отменены с 1 июля. По сравнению с 2022 годом мы видим увеличение на 200 евро.
- Прямые иностранные инвестиции. Закон об оценке надежности иностранных инвестиций вступит в силу 1 сентября 2023 года. В свете текущих событий в мире важно понимать, какое влияние мы допускаем из-за пределов Евросоюза и как оно может повлиять на наши жизненно важные службы.