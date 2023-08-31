Подкаст ⟩ Борьба с ненавистью и легализация прав однополых пар: изменения в законах, о которых нужно знать каждому

Адъюнкт-профессор Тартуского университета и партнер бюро Sorainen Карри Гинтер, а также помощник юриста Мери-Ли Карьюс обсудили, какие основные изменения произошли в каждой из этих сфер.

Изменения, касающиеся Закона о семье

Сфера семейного права подверглась значительным изменениям, одним из наиболее важных шагов стала легализация и признание прав однополых пар. Однако в этом процессе произошло не только одно нововведение – изменения затронули 82 закона, связанных с понятием брака и сожительства.

Главной целью внесенных законопроектов стало достижение равенства между браками. Например, в первой статье Закона о семье понятие брака было переопределено с «союз мужчины и женщины» на «союз двух физических лиц». Помимо этого, изменения затронули и Закон о совместном проживании, включая упрощенный переход с договора о совместном проживании на официальный брак. Были также внесены уточнения в Закон о семье, касающиеся регулирования родственных отношений в контексте права однополых пар на усыновление.

Изменения в законодательстве предоставляют зарегистрированным партнерам право голоса в вопросах, касающихся друг друга, а также доступ к льготам и пособиям, ранее доступным только супругам. Они также получают право на выражение мнения по процессуальным вопросам, связанным с партнерами. Важно отметить, что новые возможности включают право отказа от свидетельств против партнера и участие в принятии решений, касающихся семейных, медицинских и юридических вопросов.