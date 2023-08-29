Письмо Хуссару ⟩ Каллас просит спикера Рийгикогу уточнить тему спецкомиссии

Премьер-министр заявила вчера, что из-за своего плотного графика она не сможет участвовать в работе спецкомиссий Рийгикогу по контролю за госбюджетом и борьбе с коррупцией, на которых Урмас Рейнсалу («Отечество») и Март Хельме (EKRE) хотят обсудить вопросы, связанные с бизнес-деятельностью в России. Помимо Каллас, от участия в заседании во вторник отказались также компании Metaprint и Stark Logistics.

«Я готова выступить перед соответствующими комиссиями, но прошу согласовать время работы комиссии заранее. Также отмечу, что непонятно, что хотят обсудить, заявляя тему “Бизнес с Россией во время войны”», - написала Каллас Хуссару.

«Согласно пункту 2 статьи 22 Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу, комиссия может потребовать участия в заседании комиссии члена Правительства Республики в целях получения информации по вопросам, входящим в компетенцию члена правительства. Прошу уточнить тему, чтобы было понятно, в ведении какого министра она находится, и как обсуждение темы входит в компетенцию спецкомиссии по контролю за госбюджетом и спецкомиссии по борьбе с коррупцией», - попросила Каллас.

Премьер-министр также перечислила задачи спецкомиссии по контролю за госбюджетом, предписанные решением Рийгикогу: рассмотрение сводного отчета за хозяйственный год государства и отчет о его контроле; рассмотрение вопросов аудита публичного сектора; рассмотрение отчетов Государственного контроля по проверкам и его обзоров, а также поднятых Государственным контролем вопросов существенной важности; информирование Государственного контроля о проблемах, которые доходят до членов комиссии при общении с должностными и частными лицами; выражение своей позиции на основании информации Государственного контроля по случаям препятствования его деятельности.