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Фото ⟩ Водитель автобуса застрял, пытаясь пересечь закрытую на ремонт дорогу

Кристофер Сеэма
, репортер
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Фото: Ergo Timusk

В Тарту с 26 июля перекресток улицы Равила и Вильяндиского шоссе закрыт в связи с ремонтом. Однако один водитель автобуса Hansaliinid все-таки решил попытаться проехать ремонтируемый участок.

В Facebook-группе «Märgatud TARTUS» во вторник около восьми утра были опубликованы фотографии того, как автобус компании Hansaliinid застрял недалеко от пересечения улицы Равила и Вильяндиского шоссе. По словам очевидца, водителя автобуса нигде не было видно, и было непонятно, как увезти машину, чтобы она не мешала рабочим.

Ремонтные работы на перекрестке должны завершиться к 24 октября.

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