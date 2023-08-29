Фото ⟩ Водитель автобуса застрял, пытаясь пересечь закрытую на ремонт дорогу

В Facebook-группе «Märgatud TARTUS» во вторник около восьми утра были опубликованы фотографии того, как автобус компании Hansaliinid застрял недалеко от пересечения улицы Равила и Вильяндиского шоссе. По словам очевидца, водителя автобуса нигде не было видно, и было непонятно, как увезти машину, чтобы она не мешала рабочим.