Фото ⟩ В пригороде Таллинна началось строительство нового микрорайона

Вчера в поселке Луйге волости Кийли началось строительство нового микрорайона. В течение двух лет здесь будут построены многоквартирные дома, рядные дома и детский сад - новоселье справят 88 семей. Разработчики недвижимости — Everaus Kinnisvara и Scandium Kinnisvara.
Луйге быстро развивается. Осенью здесь откроется торговый центр с тренажерным залом и кафе. У жителей микрорайона Луйге Кодуд будет все необходимое для жизни, а до границы с Таллинном всего пять километров», - рассказал руководитель Everaus Kinnisvara Янар Муттик.
«Летом мы работали над инфраструктурой квартала. Поскольку разрешение на строительство получено, мы можем полным ходом начать строительные работы. Первые дома будут готовы следующим летом», - сказал Муттик.
Квартал Луйге Кодуд состоит из восемнадцати рядных домов, на четыре бокса каждый, все с собственными террасами и двориками. Кроме того, в квартале появятся два небольших многоквартирных дома, пешеходная, петляющая между домами дорожка и общинный дом с детским садом.
«Луйге Кодуд хорошо подходит для семей, которые мечтают о большом доме с садом, при этом расположенном близко и к природе, и к столице. Важную роль здесь играет энергоэффективность и экологическая устойчивость: в микрорайоне будут установлены энергоэффективное земляное отопление и солнечные батареи. Кроме того, жители Луйге Кодуд получат возможность заряжать электромобили, а через несколько лет и хорошее сообщение с Таллинном на Rail Baltic», - рассказал руководитель Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.
Архитекторы микрорайона - Олав Кукк и Янар Блехнер из Apex Arhitektuuribüroo, а дизайнер интерьеров - Лилия Кристиансон. Первый этап застройки завершится летом 2024 года.