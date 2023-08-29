Фото ⟩ В пригороде Таллинна началось строительство нового микрорайона

Луйге быстро развивается. Осенью здесь откроется торговый центр с тренажерным залом и кафе. У жителей микрорайона Луйге Кодуд будет все необходимое для жизни, а до границы с Таллинном всего пять километров», - рассказал руководитель Everaus Kinnisvara Янар Муттик.

«Летом мы работали над инфраструктурой квартала. Поскольку разрешение на строительство получено, мы можем полным ходом начать строительные работы. Первые дома будут готовы следующим летом», - сказал Муттик.

Фото: Luige Kodud.

Квартал Луйге Кодуд состоит из восемнадцати рядных домов, на четыре бокса каждый, все с собственными террасами и двориками. Кроме того, в квартале появятся два небольших многоквартирных дома, пешеходная, петляющая между домами дорожка и общинный дом с детским садом.

Фото: Luige Kodud.

«Луйге Кодуд хорошо подходит для семей, которые мечтают о большом доме с садом, при этом расположенном близко и к природе, и к столице. Важную роль здесь играет энергоэффективность и экологическая устойчивость: в микрорайоне будут установлены энергоэффективное земляное отопление и солнечные батареи. Кроме того, жители Луйге Кодуд получат возможность заряжать электромобили, а через несколько лет и хорошее сообщение с Таллинном на Rail Baltic», - рассказал руководитель Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.

Фото: Luige Kodud.