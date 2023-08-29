ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Какие специальности в этом году получили больше всего денежных премий?

Среди получателей годовых, полугодовых или квартальных премий больше всего работников, связанных с производством электроэнергии и тепла, а также работников из сфер банковского дела и права. Из них премии получали более половины респондентов (57 процентов и 56 процентов соответственно).

Хорошие возможности получить дополнительные выплаты в последнем полугодии были и у работников государственного сектора, 54 процентов из которых была выплачена премия. Более чем половине работников выплатили премию также в сфере управления, консультирования, анализа и развития.

«У работников, связанных с производством электроэнергии и тепла, средний размер премии составил 3737 евро (138 процентов от месячной зарплаты), в сфере банковского дела – 2302 евро (83 процента от месячной зарплаты), в сфере права - 3816 евро (85 процентов от месячной зарплаты), а в государственном секторе – 1440 евро (64 процента от месячной зарплаты)», - прокомментировала результаты исследования руководитель отдела по подбору персонала cvkeskus.ee Грете Адлер, добавив, что крупные и часто выплачиваемые премии являются одним из наиболее важных факторов, побуждающих к смене места работы.

Средняя премия по сферам деятельности. Фото: cvkeskus.ee

В ИТ-секторе средний размер премии превысил 4000 евро

Самые крупные премии выплачивались в ИТ-секторе, где средний размер премии составил 4172 евро (119 процентов от месячной зарплаты). В общей сложности нерегулярные премии получил 41 процент работников ИТ-сектора.