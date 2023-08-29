ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Какие специальности в этом году получили больше всего денежных премий?

Результаты исследования рынка труда, организованного порталом cvkeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, в котором приняло участие более 10 000 респондентов, показали, что за последние шесть месяцев нерегулярные премии получили 38 процентов работников, что на четыре процентных пункта больше, чем в прошлом году. Средний размер премии составил 2083 евро брутто.
Среди получателей годовых, полугодовых или квартальных премий больше всего работников, связанных с производством электроэнергии и тепла, а также работников из сфер банковского дела и права. Из них премии получали более половины респондентов (57 процентов и 56 процентов соответственно).
Хорошие возможности получить дополнительные выплаты в последнем полугодии были и у работников государственного сектора, 54 процентов из которых была выплачена премия. Более чем половине работников выплатили премию также в сфере управления, консультирования, анализа и развития.
«У работников, связанных с производством электроэнергии и тепла, средний размер премии составил 3737 евро (138 процентов от месячной зарплаты), в сфере банковского дела – 2302 евро (83 процента от месячной зарплаты), в сфере права - 3816 евро (85 процентов от месячной зарплаты), а в государственном секторе – 1440 евро (64 процента от месячной зарплаты)», - прокомментировала результаты исследования руководитель отдела по подбору персонала cvkeskus.ee Грете Адлер, добавив, что крупные и часто выплачиваемые премии являются одним из наиболее важных факторов, побуждающих к смене места работы.
В ИТ-секторе средний размер премии превысил 4000 евро
Самые крупные премии выплачивались в ИТ-секторе, где средний размер премии составил 4172 евро (119 процентов от месячной зарплаты). В общей сложности нерегулярные премии получил 41 процент работников ИТ-сектора.
Помимо работников сфер права и производства электроэнергии и тепла, средняя премия в размере более 3000 евро также выплачивалась людям, работающим в сфере управления, консультирования, анализа и развития (средняя премия которых составляла 3875 евро, или 111 процентов от месячной зарплаты), а также работникам строительного сектора (3752 евро, или 125 процентов от месячной зарплаты).
По должностным группам самые большие премии заработали руководители организаций, средняя премия которых составила 146 процентов от месячной зарплаты, то есть целых 5419 евро. Средняя премия в размере почти 5000 евро также выплачивалась руководителям сферы деятельности или службы. Для них средний размер премии составил 134 процента от месячной зарплаты, или 4837 евро.
«Более крупные премии за более продолжительный период выплачиваются работникам, чьи трудовые цели и периоды оценки имеют долгосрочный характер, а деятельность работника оказывает большое влияние на достижение целей компании», – пояснила результаты исследования руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.
Сеэдер добавила, что если год назад премии составляли в среднем 71 процент от заработной платы, то в этом году этот показатель составляет 81 процент.