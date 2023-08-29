Проект расширения полигона в Нурсипалу отправлен на согласование

По словам министра обороны Ханно Певкура, война в Украине показывает, что агрессия Кремля по отношению к соседям не проходит бесследно, поэтому необходимо продолжать укреплять обороноспособность страны.

«Мы также предприняли важные шаги по усилению 2-й пехотной бригады, защищающей юго-восточный регион Эстонии, пополнив ее бронетранспортерами и самоходными артиллерийскими установками. Это, в свою очередь, неизбежно влечет за собой необходимость расширения учебного полигона, чтобы как собственные эстонские подразделения, так и поддерживающие нас союзники могли иметь необходимые условия для тренировок», – пояснил Певкур.

«Эстонское государство очень благодарно местным жителям за их вклад в государственную оборону. Я считаю, что первые выплаты землевладельцам подтверждают наши обещания о том, что компенсация людям, недвижимость которых оказалась в зоне расширения полигона, компенсационные выплаты местным самоуправлениям будут достойными», – сказал министр обороны.

«Мы также благодарны тем, кто высказал свое мнение и предоставил отзывы в ходе почти годичного обсуждения темы расширения полигона. Этот процесс продолжится и проект, который сейчас отправлен на согласование, помимо письменных согласований, прежде чем попасть в правительство, ожидает также отзывов общественности, встречи с которой состоятся в начале октября», – сообщил Певкур.

Портфельный менеджер по вопросам полигонов Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Элари Кальмару добавил, что центр провел необходимую подготовительную работу по расширению полигона в Нурсипалу.

«Сейчас мы ждем решения правительства ЭР начать расширение полигона в Нурсипалу. Для нас важно создать богатую возможностями тренировочную среду, чтобы Силы обороны и ополчение Кайтселийт могли бы вместе со своими союзниками тренироваться защищать Эстонию», – сказал Кальмару.

Сложившаяся ситуация в области международной безопасности требует оперативных действий, поэтому правительство планирует использовать так называемое исключение из правил государственной обороны, одобренное Рийгикогу в июне этого года и позволяющее в исключительных случаях ускорить создание полигонов.

Отзывы на проект, направленный на согласование, ожидаются до 12 сентября.