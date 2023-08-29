Новый тренд: в 23 странах продажи электромобилей преодолели переломный рубеж

Темпы роста объемов продаж электромобилей склонны к замедлению после определенного рубежа экспансии. Например, Норвегия уже преодолела барьер в 80% продаж новых легковых автомобилей, и теперь объемы продаж электромобилей на ее территории растут довольно медленно.

С учетом гибридов, машин с тяговыми электродвигателями в прошлом году было продано во всем мире в количестве более 10 млн штук, и аналитики BloombergNEF считают, что этот показатель к 2027 году может утроиться. Гибриды привлекают тех покупателей, которые опасаются ограниченного запаса хода электромобилей и неразвитости зарядной инфраструктуры.

В ряде стран подзаряжаемые от электросети гибриды и «чистокровные» электромобили в совокупности уже формируют более 10% первичного авторынка. Это та степень экспансии, после которой начинается бурный рост объёмов продаж.

На европейском авторынке, например, менее чем за два года в три раза увеличилась доля автомобилей, оснащаемых зарядными портами — именно после того, как она буквально доползла до 10%. Сейчас примерно 90% продаж новых электромобилей обеспечивается тремя регионами: Китаем, Европой и США. Для стран, отвечающих примерно за треть мирового авторынка, рубеж в 5 или 10% (в зависимости от типа силовой установки) пока не преодолён. Из двадцати наиболее населенных стран только четыре перешли за этот рубеж. При этом объемы реализации машин с ДВС достигли своего максимума в 2017 году, и с тех пор продажи растут именно за счёт электромобилей.