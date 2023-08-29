Новый тренд: в 23 странах продажи электромобилей преодолели переломный рубеж

Электромобили становятся все более популярными во всем мире. По данным Bloomberg Green, в 23 странах мира доля электромобилей в продажах новых авто превысила 5%. Это считается критическим порогом, после которого начинается быстрый рост спроса на этот вид транспорта.
По состоянию на второй квартал прошлого года рубеж в 5 % на первичном автомобильном рынке преодолели почти все страны Западной Европы, а также Китай и США. Во втором квартале этого года к этим 19 странам присоединились Канада, Австралия, Испания, Таиланд и Венгрия. Если такие темпы экспансии сохранятся, то уровень в 25% первичного авторынка электромобили в указанных странах преодолеют примерно за четыре года.
В США, например, рубеж в 5% не покорялся до конца 2021 года, поскольку местные потребители предъявляют специфические требования к транспортным средствам. Во-первых, они должны уметь преодолевать большие расстояния без остановки, а у многих электромобилей по меркам континента с этим до сих пор имеются проблемы из-за ограниченной емкости тяговой батареи. Во-вторых, в США популярны пикапы и крупные кроссоверы, которые на электротягу переходят с задержкой из-за своей более высокой массы, требующей адекватной емкости аккумуляторов.
Индия сейчас является третьим по величине авторынком в мире после Китая и США, но доля электромобилей здесь пока не превышает 3% первичного сегмента, хотя и этот показатель вырос в два раза всего за шесть месяцев. Руководство Tesla и правительство Индии, как утверждают слухи, ведут сложные переговоры о возможности выхода этого американского автопроизводителя на местный рынок.
Если Tesla предсказуемо стремится добиться снижения импортных пошлин на свою продукцию, то власти Индии надеются увидеть локальное предприятие Tesla по выпуску электромобилей, которые были бы по карману не только самым обеспеченным гражданам страны.
Темпы роста объемов продаж электромобилей склонны к замедлению после определенного рубежа экспансии. Например, Норвегия уже преодолела барьер в 80% продаж новых легковых автомобилей, и теперь объемы продаж электромобилей на ее территории растут довольно медленно.
С учетом гибридов, машин с тяговыми электродвигателями в прошлом году было продано во всем мире в количестве более 10 млн штук, и аналитики BloombergNEF считают, что этот показатель к 2027 году может утроиться. Гибриды привлекают тех покупателей, которые опасаются ограниченного запаса хода электромобилей и неразвитости зарядной инфраструктуры.
В ряде стран подзаряжаемые от электросети гибриды и «чистокровные» электромобили в совокупности уже формируют более 10% первичного авторынка. Это та степень экспансии, после которой начинается бурный рост объёмов продаж.
На европейском авторынке, например, менее чем за два года в три раза увеличилась доля автомобилей, оснащаемых зарядными портами — именно после того, как она буквально доползла до 10%. Сейчас примерно 90% продаж новых электромобилей обеспечивается тремя регионами: Китаем, Европой и США. Для стран, отвечающих примерно за треть мирового авторынка, рубеж в 5 или 10% (в зависимости от типа силовой установки) пока не преодолён. Из двадцати наиболее населенных стран только четыре перешли за этот рубеж. При этом объемы реализации машин с ДВС достигли своего максимума в 2017 году, и с тех пор продажи растут именно за счёт электромобилей.
Ориентируясь на опыт распространения других технологических новшеств и учитывая, что в мировых масштабах пятипроцентный рубеж в продажах электромобилей был преодолён в 2021 году, можно предположить, что в текущем десятилетии нас ждёт активная экспансия этого класса транспортных средств.