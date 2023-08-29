Кая Каллас выбирает строительство нового причала в Палдиски вместо участия в спецкомиссии Рейнсалу

Во вторник Таллиннский порт организовал закладку краеугольного камня нового причала в южном порту Палдиски. По словам управляющего Таллиннским портом Валдо Калму, новый причал предназначен для проектов в области ветроэнергетики, но он также необходим для перевозки военной техники НАТО.

Каллас отметила, что Палдиски является важным военным портом, наравне с Мууга. «Я как разыскиваемый преступник, потому что сейчас не сижу на заседании спецкомиссии Рейнсалу, но считаю, что обещания, данные предпринимателям, эта конференция и открытие причала, важны», - сказала Каллас.

В мае Таллиннский порт подписал договор с эстонским филиалом Akciju Sabiedriba BMGS и Insenerehitus AS на проектирование и строительство многофункционального причала № 6А в Палдиски. Стоимость договора на момент подписания составляет 53,2 миллиона евро, а с учетом предусмотренной в договоре возможности индексации может достигать 55,9 миллиона евро. Набережную завершат в июле 2025 года.

Инвестиции в размере 20 миллионов евро софинансируются Европейской комиссией через проект военной мобильности EstMilMob, целью которого является улучшение транспортного сообщения с городом Тапа в течение следующих пяти лет. Остальная часть инвестиционных затрат финансируется за счет заемного капитала и за счет собственного финансирования компании. Дополнительный объем кредита, связанный с проектом, составляет 20-27 миллионов евро.