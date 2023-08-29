Специальные комиссии Рийгикогу собрались на совместное заседание для обсуждения скандала с Каей Каллас

Рейнсалу надеется, что в удобное для нее время Каллас все-таки придет в Рийгикогу

Рейнсалу предложил дать премьер-министру еще один шанс для формирования позиции, а также направить новое приглашение частным компаниям, чтобы их представители пришли на новое совместное заседание комиссий. По словам Рейнсалу, он интерпретирует позицию премьер-министра так, что она согласится прийти на такое заседание в то время, которое ей будет удобно.

Деуптат Рийгикогу от социал-демократической партии Эдуард Одинец, входящий в антикоррупционную комиссию, заявил о том, что возникшая сегодня дискуссия может показаться чисто технической, и даже пустой тратой времени, но она очень важна. Одинец напомнил, что в свое время Мартин Хельме (EKRE) неоднократно отказывался прийти на заседание антикоррупционной комиссии, как, например, и Майлис Репс (Центристской партия). Одинец задался вопрос о том, что, возможно, стоит пересмотреть правила внутреннего распорядка парламента, чтобы понять, кто кого имеет право приглашать, и кто обязан явиться после такого приглашения.