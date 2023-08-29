Сегодня на внеочередном совместном заседании комиссии по надзору за госбюджетом и антикоррупционной комисии Рийгикогу обсуждается тема ведения бизнеса с Россией в военное время.
Специальные комиссии Рийгикогу собрались на совместное заседание для обсуждения скандала с Каей Каллас
Урмас Рейнсалу («Отечество»), председатель специальной комиссии по надзору за госбюджетом, в начале заседания заявил, что проведение такого заседания было необходимо, поскольку крайне важно получить ясность относительно того, что происходило уже после начала полномасштабной войны в сфере бизнеса с Россией, касающегося, среди прочего, санкционных товаров, с учетом того, что этот бизнес все еще работает.
На заседание были приглашены премьер-министр Кая Каллас, глава отдела таможенных оформлений Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс, исполнительный директор Metaprint AS Мартти Лемендик, исполнительный директор Stark Logistics AS Кристьян Крааг и руководитель отдела коммуникаций Госконтроля Прийт Симсон.
Ранее и Кая Каллас, и руководители частных компаний заявили, что не будут участвовать в этом заседании.
Хельме поделился новыми слухами о связанных с мужем премьера фирмах
Глава антикоррупционной комиссии Март Хельме (EKRE) назвал отказ премьер-министра прийти на заседание воспрепятствованием парламентской работы со стороны Партии реформ. Хельме обратил внимание на то, что если говорится, что специальный комитет по надзору за госбюджетом некомпетентен обсуждать данную тему, то в данном случае было устроено совместное заседание с антикоррупционной комиссией, потому Кая Каллас в любом случае должна была сегодня показаться на этом заседании.
Хельме подчеркнул, что такие совместные заседания не являются чем-то необычным. Он напомнил, что скандал, ставший темой для обсуждения, длится уже около недели, и новая информация о нем поступает каждый день, вызывая все больше вопросов. Хельме обратил внимание на слова депутата Рийгикогу от Партии реформ Валдо Рандпере о том, что на это заседание не вынесено ничего серьезного, и подчеркнул, что оппозиция только начала всерьез заниматься вскрывшимися фактами.
По словам Марта Хельме, к нему обращались люди, которые утверждали, что в случае попавших в скандал компаний еще и имела место деятельность, которую можно рассматривать как налоговое мошенничество. В частности, там якобы в виде заработной платы сотрудникам официально выплачивалась минимальная запрлата. По словам Хельме, он не знает, соответствует ли это действительности, но, по его оценке, если компании, связанные с мужем премьер-министра, впрямь замешаны в чем-то подобном, это бросает тень и на премьера.
Также Хельме сказал, что ситуация, в которой Рийгикогу получает информацию от премьера посредством прессы, является уровнем банановой республики.
Кая Каллас не может быть сразу в двух местах
Депутат Рийгикогу Валдо Рандпере (Партия реформ), член комисии по надзору за бюджетом, сказал, что сегодня в 11.15 в рабочем графике премьера Каи Каллас значилась поездка в Палдиски. Также Рандпере заявил, что для него является совершенно непонятным, на каких основаниях на заседание парламентских комиссий были приглашены представители частных компаний. По оценке Рандпере, если эти компании действительно нарушили санкционный режим, ими должны заниматься не парламентские комиссии, а следственные органы.
Глава комиисси по надзору за бюджетом Урмас Рейнсалу в свою очередь назвал ситуацию крайне тревожной и унижающей достоинство парламента. По его словам, всплыл очень серьезный скандал. Рейнсалу еще раз перечислил обстоятельства, которые на данный момент известны общественности, в частности, что премьер-министр финансово поддержала связанную со своим мужем компанию, которая вела предпринимательскую деятельность в России.
Рейнсалу надеется, что в удобное для нее время Каллас все-таки придет в Рийгикогу
Рейнсалу предложил дать премьер-министру еще один шанс для формирования позиции, а также направить новое приглашение частным компаниям, чтобы их представители пришли на новое совместное заседание комиссий. По словам Рейнсалу, он интерпретирует позицию премьер-министра так, что она согласится прийти на такое заседание в то время, которое ей будет удобно.
Деуптат Рийгикогу от социал-демократической партии Эдуард Одинец, входящий в антикоррупционную комиссию, заявил о том, что возникшая сегодня дискуссия может показаться чисто технической, и даже пустой тратой времени, но она очень важна. Одинец напомнил, что в свое время Мартин Хельме (EKRE) неоднократно отказывался прийти на заседание антикоррупционной комиссии, как, например, и Майлис Репс (Центристской партия). Одинец задался вопрос о том, что, возможно, стоит пересмотреть правила внутреннего распорядка парламента, чтобы понять, кто кого имеет право приглашать, и кто обязан явиться после такого приглашения.
Одинец добавил, что у него тоже есть сомнения в правильности формы этого совместного заседания. Комментируя предложение Урмаса Рейнсалу направить премьер-министру новое приглашение, Одинец сказал, что он призвал бы своих коллег не организовывать совместное заседание комиссий. По его словам, заседания комиссий следовало бы провести по отдельности, и тогда, возможно, премьер-министру и другим заинтересованным сторонам будет легче принять решение. По словам Одинца, ему как члену антикоррупционной комиссии, очень хотелось бы видеть Каю Каллас на заседании именно этой комиссии, поскольку скандал касается как раз ее компетенции.
Таможенники делают свою работу согласно закону
Представитель Налогово-таможенного департамента опровергла утверждения о том, что таможня и другие надзорные службы не делают свою работу достаточно хорошо. Она напомнила, что эти ведомства не принимают законы и не устанавливают санкции, они лишь выполняют свою работу в том объеме, которая возлагается на них законодательством. Чиновник отметила, что убеждена в том, что ее ведомсто работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю во имя того, чтобы санкции выполнялись и не нарушались.
Рейнсалу считает возникший кризис гибридным
Депутат Рийгикогу Ирья Лутсар («Ээсти 200»), входящая в антикоррупционную комиссию, поддержала идею Эдуарда Одинца провести отдельные заседания комиссий по этой теме и предложила поставить это предложение на голосование, но Урмас Рейнсалу подчеркнул, что его предложение состоит в направлении повторного приглашения премьеру прийти именно на совместное заседание двух комисий, поскольку речь, по его словам, идет о гибридном кризисе. Депутат Рийгикогу Прийт Сибуль («Отечество»), входящий в антикоррупционную комиссию, допустил возможность создания специальной парламентской комиссии для расследования возникшего скандала.
Урмас Рейнсалу заметил, что за полтора часа, что длилось заседание, его участники так и не перешли к обсуждению вопроса по существу. Заседание началось в 10.00, только в 11.37 была Рейнсалу утвердил его повестку.