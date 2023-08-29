В одном из городов Эстонии общественный транспорт будет бесплатным десять дней

Со среды в течение десяти дней можно будет бесплатно ездить на городских автобусах Пярну.
Пярнуская мэрия разрешила всем пользователям общественного транспорта бесплатно ездить на городских автобусах с 30 августа по 8 сентября (включительно).
Проездные билеты в этот период рекомендуется валидировать, деньги при этом списываться не будут.
Водители автобусов не будут продавать билеты в дни бесплатного проезда, а срок действия проездных не продлевается.
В Пярну стало традицией делать общественный транспорт бесплатным в начале учебного года, чтобы учащиеся, впервые пользующиеся общественным транспортом, поближе познакомились с автобусным движением, а родители могли показать детям, какой будет их ежедневная дорога в школу.
Этой акцией власти Пярну хотят популяризировать общественный транспорт как более экологически чистый способ передвижения, а также обратить внимание на важность оздоровительного спорта и физической активности.