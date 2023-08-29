В одном из городов Эстонии общественный транспорт будет бесплатным десять дней

Пярнуская мэрия разрешила всем пользователям общественного транспорта бесплатно ездить на городских автобусах с 30 августа по 8 сентября (включительно).

Проездные билеты в этот период рекомендуется валидировать, деньги при этом списываться не будут.

Водители автобусов не будут продавать билеты в дни бесплатного проезда, а срок действия проездных не продлевается.

В Пярну стало традицией делать общественный транспорт бесплатным в начале учебного года, чтобы учащиеся, впервые пользующиеся общественным транспортом, поближе познакомились с автобусным движением, а родители могли показать детям, какой будет их ежедневная дорога в школу.