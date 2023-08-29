Итальянский баскетбольный союз устроил выволочку главному тренеру своей сборной

«Я больше не хочу видеть подобных ситуаций. Игры не проигрываются из-за судей. Это неправильный образ мышления», - заявил Петруччи итальянским журналистам на чемпионате мира. - Доминиканцы победили по той причине, что они играли лучше нас. Как команда мы должны уважать результат. Судьи всегда допускают ошибки, но нам нужно беречь свой имидж. Я сказал тренерам команды, что не потерплю такого поведения».

Поццекко был удален в матче с доминиканцами за две с небольшим минуты до конца второй четеверти после того, как получил второй технический фол за слишком бурный протест. «Это не игра молодежных команд. Это чемпионат мира, на котором мы можем заработать путевку на Олимпиаду в Париж. Имидж - это самое главное для сборной, и Италия не хочет его запятнать. Тренер теперь это понимает, я ему ясно это сказал», - продолжил Петруччи. По словам президента, Поццекко осознал неумстность своего поведения.