Строительные компании в прибыли благодаря оборонному сектору

В то время как во втором квартале объем строительства в Эстонии снизился на 14 процентов, строительная активность в сфере государственной обороны возросла. «Storent видит это в заказах строительных компаний, которые включают в себя самую разную строительную технику. Как правило, строительные работы оборонного назначения носят конфиденциальный характер, но рост числа таких заказов наблюдается в странах Балтии повсеместно, что, очевидно, связано с геополитической ситуацией», - сказал Пыйклик, отметив, что спрос ощущается и в сфере инфраструктурного строительства.

Пыйклик добавил, что в ближайшие годы большой импульс строительному рынку придадут финансируемые ЕС программы энергоэффективности и строительные работы на трассе Rail Baltica. То же самое относится и к восстановлению Украины после окончания военных действий при финансовой поддержке ЕС и других источников. «Это означает резкий рост спроса на рабочую силу, оборудование, материалы и полезные ископаемые - сказал Пыйклик. - Несмотря на почти семипроцентный годовой рост цен на строительство, строить сейчас самое время, поскольку общая стоимость строительства не снижается. Хотя затраты на материалы и рабочую силу падают, с другой стороны, цены на строительную технику растут из-за повышения Euribor и стоимости лизинга».