Классных руководителей русскоязычных школ готовят к преподаванию на эстонском языке

Группа состоит в основном из учителей, владеющих эстонским языком на уровне не ниже B2 и желающих повысить свою квалификацию, чтобы со следующего учебного года преподавать на эстонском языке в школах с русским языком обучения.

Переход на обучение на эстонском языке начнется Эстонии в 2024 году, поэтому наличие профессиональных классных руководителей, владеющих эстонским языком, является насущно необходимым.

Участие в курсах повышения квалификации позволит учителям улучшить знание эстонского языка, пополнить словарный запас, а также знания и навыки в области предметной дидактики. Для того, чтобы начать преподавание на эстонском языке в следующем учебном году, преподаватели должны также сдать экзамен на уровень С1.

По мнению мэра Нарвы Катри Райк, очень важно поддержать учителей, которые собираются преподавать на эстонском язые. «Город Нарва бережет своих учителей и ищет возможности для их развития. Мы благодарны Тартускому университету и эстонскому государству за предоставленную нам возможность организовать такой курс в Нарве», - сказала Райк.

Переподготовка классных руководителей - это годичная программа повышения квалификации, которая охватывает дидактику предметов с 1 по 6 класс, практическое преподавание эстонского языка, написание и защиту выпускной работы.

Обучение ведется на эстонском языке и является бесплатным. Курсы повышения квалификации проводятся два раза в месяц с четверга по воскресенье в течение всего года, а также во время школьных каникул. Участников курсов в Нарвском колледже ждет очень интенсивный курс обучения и напряженное расписание, требующее сильной мотивации и самодисциплины.

Преподавателями курса переподготовки являются преподаватели Нарвского колледжа Тартуского университета и Института педагогических наук Тартуского университета, а также действующие преподаватели из Таллинна.