Министерство финансов поддерживает идею о полном закрытии одного из погранпунктов

Министерство внутренних дел обратилось к другим министерствам с просьбой высказать мнение по поводу оптимизации организации работы автомобильного пункта пропуска Койдула, пишет Rus.ERR.
Министерство финансов поддерживает идею закрытия пункта, поскольку это также поможет сэкономить около 11 млн евро, которые в противном случае пошли бы на его обслуживание и ремонт.
«Учитывая изменившуюся ситуацию с безопасностью и агрессию Российской Федерации против Украины, а также стремление министерств критически пересмотреть расходы государственных ведомств и найти возможности для экономии, Министерство финансов считает инициативу Министерства внутренних дел разумной и поддерживает закрытие пограничного пункта уже со следующего года», – написал министр финансов Март Вырклаэв.
Вырклаэв также подчеркнул необходимость рассмотреть альтернативы закрытию пункта пропуска, поскольку такой шаг негативно скажется на местном населении.