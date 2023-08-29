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Министерство финансов поддерживает идею о полном закрытии одного из погранпунктов

rus.postimees.ee
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Погранпункт Койдула.
Погранпункт Койдула. Фото: Arved Breidaks

Министерство внутренних дел обратилось к другим министерствам с просьбой высказать мнение по поводу оптимизации организации работы автомобильного пункта пропуска Койдула, пишет Rus.ERR.

Министерство финансов поддерживает идею закрытия пункта, поскольку это также поможет сэкономить около 11 млн евро, которые в противном случае пошли бы на его обслуживание и ремонт.

«Учитывая изменившуюся ситуацию с безопасностью и агрессию Российской Федерации против Украины, а также стремление министерств критически пересмотреть расходы государственных ведомств и найти возможности для экономии, Министерство финансов считает инициативу Министерства внутренних дел разумной и поддерживает закрытие пограничного пункта уже со следующего года», – написал министр финансов Март Вырклаэв.

Вырклаэв также подчеркнул необходимость рассмотреть альтернативы закрытию пункта пропуска, поскольку такой шаг негативно скажется на местном населении.

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