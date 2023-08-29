Министерство финансов поддерживает идею о полном закрытии одного из погранпунктов

Министерство финансов поддерживает идею закрытия пункта, поскольку это также поможет сэкономить около 11 млн евро, которые в противном случае пошли бы на его обслуживание и ремонт.

«Учитывая изменившуюся ситуацию с безопасностью и агрессию Российской Федерации против Украины, а также стремление министерств критически пересмотреть расходы государственных ведомств и найти возможности для экономии, Министерство финансов считает инициативу Министерства внутренних дел разумной и поддерживает закрытие пограничного пункта уже со следующего года», – написал министр финансов Март Вырклаэв.