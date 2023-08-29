ЮНИСЕФ: школьное образование в Украине ухудшилось

По данным детского фонда ОНН, украинские школьники четвертый год подряд сталкиваются со сбоями в образовательном процессе.

По словам регионального директора ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Регины де Доминисис, постоянные атаки на на образовательные учреждения в Украине и трудности с посещением школы в странах, куда дети бежали от войны, привели к ситуации, когда у многих из 6,7 миллионов украинских детей в возрасте от 3 до 18 лет возникли проблемы с обучением.

Уже видно, как ухудшается знание украинского языка, чтения и математики, заявила она после посещения Украины.

«В Украине постоянно атакуются школы, дети испытывают сильный стресс, и у них нет безопасного места для учебы», - сказала представитель фонда.

Де Доминисис отметила, это создало ситуацию, когда детям даже трудно сохранять полученные ранее знания, не говоря уже о приобретении новых.

По данным ЮНИСЕФ, около половины учителей отмечают ухудшение знаний школьников по родному языку, математике и иностранному языку.

Из данных школ следует, что полноценно очно обучаться может только треть детей, еще треть учится через интернет, и треть получает образование в смешанной форме.

ЮНИСЕФ придерживается мнения, что дистанционное обучение через интернет помогает в краткосрочной перспективе, но не заменяет прямого общения с преподавателем и одноклассниками.

ЮНИСЕФ опирается на статистику опросов в Украине, из которой следует, что две трети детей дошкольного возраста не посещают ни школу, ни детский сад, а в прифронтовых районах их количество достигает трех четвертей.

У украинских детей-беженцев впереди новый учебный год, полный неопределенностей. В семи странах, принявших беженцев, половина детей не ходит в местную школу, причина в языковом барьере, доступности школ или перегруженности системы образования.

Часть детей-беженцев пытаются продолжить обучение в украинских школах через интернет, а некоторые полностью отказались от получения образования, констатируют в ЮНИСЕФ.

Детская организация ООН пытается улучшить доступ к школьному образованию в сотрудничестве с Украиной и странами, принимающими беженцев.