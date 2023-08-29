ВИДЕО ⟩ Игрок сборной Иордании установил на чемпионате мира новый рекорд результативности

Иордания проиграла новозеландцам в овертайме со счетом 87:95. Холлис-Джеферсон отстуствовал на площадке за время матча лишь 69 секунд.

Он попал 11 двухочковых бросков из 20, один дальний бросок из четырех, а из 18 штрафных бросков реализовал 14. Также на его счету девять подборов, четыре результативные передачи и два перехвата. Шесть раз он терял мяч, также в его пассиве четыре персональных замечания.

Именно Холлис-Джефферсон сыграл огромную роль в том, что игра вообще перешла в овертайм. За 23 секунды до конца четвертой четверти Иордания проигрывала со счетом 78:83, но тут лидер иораданской сборной сделал перехват и предпринял попытку дальнего броска, которая была заблкоирована с нарушением правил. Холлис-Джефферсон реализовал все три штрафных броска.

Затем новоезландцы набрали еще два очка и счет стал 85:81 в их пользу. На последних секундах основного времени Джефферсон-Холлис был точен из-за дуги, при этом судья зафиксировал фол у соперника. Джефферсон-Холлис был точен с линии штрафного броска и основное время матча завершилось со счетом 85:85.

RONDAE HOLLIS-JEFFERSON.

38 POINTS.

AND-ONE THREE-POINTER TO SEND IT TO OVERTIME.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/i5qW7E6fAI — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 28, 2023

Абсолютный же рекорд результативности за один матч на чемпионатах мира принадлежит Хур Дже, который в составе сборной Южной Кореи в матче чемпионата мира 1990 года набрал 54 очка в матче против сборной Египта. В нынешнем веке лучший результат принадлежит легендарному центровому сборной Германии Дирку Новицки. На чемпионате мира 2006 года в матче против сборной Анголы он набрал 47 очков.

Холлис-Джефферсон, родившийся в США, получил иорданский паспорт всего лишь за несколько недель до начала чемпионата мира.

В активе этого игрока 319 матчей в НБА. Также он выступал в чемпионатах Турции, Южной Кореи, Филиппин и Пуэрто-Рико.