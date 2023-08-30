Новый коррупционный скандал в Минобороны Украины поставил вопрос об отставке министра Алексея Резникова. Добровольцы на фронт уже ушли, предстоит мобилизация прочих. В Мариуполь активно завозят людей из России, а зэки из ВС РФ не могут поделить территорию с кадыровцами, устраивая перестрелки. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней.
Коррупция в Минобороны как угроза победе, патриоты заканчиваются, зато начались перестрелки зэков с чеченцами. Обзор событий недели в Украине
Вопрос об отставке министра обороны Алексея Резникова некоторые активисты поднимали еще в начале февраля, после нескольких публикаций о коррупции в Министерстве обороны. СМИ тогда даже писали, что Владимир Зеленский уже рассматривал на эту должность главу Главного управления разведки Кирилла Буданова. Резникову якобы планировали предложить портфель министра стратегической промышленности.
Однако, в обществе тогда не понимали, зачем обезглавливать ключевые во время войны ведомства накануне «весеннего контрнаступления». Сами Буданов с Резниковым тоже публично, через СМИ отказались от такой рокировки еще до того, как предложение прозвучало.
Тогда в коррупции обвиняли не Алексея Резникова, а чиновников Минобороны, которые достались ему в наследство от прежних министров. В общем, к тому моменту ситуация, что называется, не вызрела. Однако с начала августа отставка министра обороны подается в СМИ и соцсетях чуть ли не как решенный вопрос.
Якобы президент даже проводил соответствующие беседы с двумя возможными кандидатами на этот пост: вице-премьером по восстановлению Украины Александром Кубраковым и министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным. Резникову пока прочат должность посла в Великобритании.
Любопытно, что в этот раз определенного повода для этой отставки нет. Скорее она (или, точнее, разговоры о ней) являются следствием накопившегося недовольства тем, что происходит в оборонной сфере страны.
Гипноз идущего по всем каналам ТВ единого телемарафона, в котором звучат только хорошие новости, начал растворяться под воздействием жестокой реальности: долго ожидаемое контрнаступление не стало освобождением всей территории страны. Война уже явно затягивается на неопределенный срок. Запад не хочет победы Украины, а добровольный мобилизационный ресурс закончился.
Заканчивается и консолидация, сплотившая всех в начале войны. Обществу нужны кардинальные перемены. Всякая женщина знает: когда у тебя кризис и дома и на работе, самое простое решение - покрасить волосы. На фоне действительно серьезных, системных проблем, такая аналогия кажется легкомысленной, но она касается не проблем, а только метода их решения.
Дело в том, что даже жесткие критики Резникова признают, что корень зла не в личности министра. «Я понимаю, почему после всех коррупционных скандалов министр до сих пор на должности. Об этом часто говорят его коллеги: лоялен Офису президента, умеет приносить только хорошие новости и даже плохие представлять как хорошие или просто не озвучивать», - написала одна из неофициальных кандидаток на должность министра обороны Мария Берлинская.
Она пишет: «Помимо сильного министра обороны должно быть сильным все правительство. Каждое министерство сейчас должно частично выполнять оборонные функции, планировать свою работу, держа вопросы обороны на первом месте».
То есть, просто замена министра вряд ли решит накопившиеся и уже кричащие проблемы воюющей Украины, потому что они системные. Можно поменять все правительство, но если решения принимаются не в нем, а в Офисе президента, это мало что даст.
Та же Берлинская, которая, на взгляд автора, была бы достойным министром обороны, перечисляет эти проблемы.
- Россия делает ставку на игру в долгую, поскольку имеет в пять-шесть раз больший мобилизационный потенциал. «Они только начинают воевать, тогда как мы уже начинаем заканчиваться.
- Десятки единиц западной техники теряются за считаные дни, «потому что российские ударные дроны типа «ланцетов» или даже простейших FPV за 500-600 долларов выжигают технику за миллионы дотла… вместе с нашими людьми. Еще техника подрывается на минных полях… У нас почти нет сухопутных роботизированных систем для разминирования. Нет массового, серийного решения, которое не пропускало бы вражеский дрон.
- «Сейчас россияне масштабируют сборку дронов по всей стране, простейшие FPV дроны собирают тысячи рук бесплатной рабочей силы в ПТУ, суворовских училищах, кадетских корпусах, тюрьмах…Россия сделала обязательной подготовку по дронам в школах – они уже готовят своих детей к войне. В Украине же счет возможностей производства в месяц идет на тысячи, а нужны сотни тысяч.
Как видим, вопрос постановки экономики страны на высокотехнологичные военные рельсы и кризис мобилизационного ресурса, прежде всего, из-за мотивационной составляющей - это проблемы более высокого уровня, чем Министерство обороны. Но Офис Зеленского предпочитает менять людей, а не систему.
Служба для «непатриотов»
Вот и мобилизационный кризис начали лечить не с причин болезни, а с ее следствия – коррупции.
«Провел заседание СНБО. Специальное. Один вопрос ключевой: результаты проверки «военкоматов». Доклады: ГБР, СБУ, МВД, Генеральный прокурор, НАПК, НАБУ. Всего уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц военнокоматов, 33 подозрения. Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена», - сообщил 11 августа президент Зеленский.
В свою очередь, советник главы его Офиса Михаил Подоляк пояснил: «Военкомы демонстративно, даже не прячась, даже не ожидая, пока война закончится, получают какой-то доход серого цвета и даже во время войны трижды меняют машины, покупают себе какие-то земельные участки, приобретают себе квартиры, которые записывают на своих родственников, и прочее».
Для понимания: главное, что вменяется в вину военкомам - получение взяток за выдачи разрешений на выезд из страны военнообязанных. Которые, таким образом, избегают мобилизации… Но давайте поменяем величины этого уравнения местами. Если бы военнообязанные не стремились всеми правдами и неправдами избежать мобилизации, они бы платили по пять тысяч долларов военкомам?
Отсюда возникает следующий вопрос: а почему, украинские мужчины, которые в первый месяц войны практически все стремились что-то сделать для обороны, сейчас не хотят идти служить в ВСУ, а многие из тех, кто пошел, хотят демобилизоваться?
Может быть как раз из-за того, что одна часть страны воюет, а другая, как ее и призывают из телевизора, только «верит в ВСУ»? Или потому, что люди «идут на войну, а попадают в армию»? Или, потому что, вместо закупки дронов по 500 долларов государство предпочитает выплачивать миллионы семьям погибших?
Впрочем, нельзя сказать, что власть не пытается решать системные проблемы. Так, в Верховной Раде на минувшей неделе был зарегистрирован законопроект в котором предлагается мобилизовывать только «мотивированных патриотов».
Автор законопроекта народный депутат от «Слуги Народа» Георгия Мазурашу считает, что такие изменения позволят военкоматам «сконцентрироваться на работе с мотивированными патриотами, а другие граждане, без необходимости бежать и прятаться от повесток, будут работать на экономику, а значит, и на обороноспособность». Идея интересная, но далеко не все законопроекты становятся законами.
В Мариуполь пришла армия уголовников
И все же, несмотря на все перечисленные проблемы, шансы на победу Украины в войне очень высоки. Благодаря российской армии в том числе. Да, она выигрывает в ресурсах, но категорически проигрывает в их качестве.
Главной тайной российских СМИ минувшей недели была перестрелка 12 августа в оккупированном Урзуфе под Мариуполем. Для Телеграма тайн не существует, поэтому выяснилось, что в ночном клубе азовского курорта отдыхали две группы российских военнослужащих: «уроженцы южных регионов» (Чечня) и прикомандированные к «Ахмату» бывшие заключенные, подписавшие контракты с МО РФ.
После алкогольных возлияний между представителями разных субъектов РФ возник конфликт. Сначала более убедительными были зэки, но на улице по ним открыл огонь из автомата один из кадыровцев. На звуки стрельбы прибежали военные полицейские. Досталось и им. Потом, стрелку вообще снесло крышу и он начал стрелять по всему, что видел.
Судя, по опубликованным фото, есть раненые, помимо этого погибли как минимум двое гражданских и двое военных. Однако народная молва говорит о минимум четырех погибших гражданских. По одной из версий, стрелок был ликвидирован. По другим, очень популярным в местном сегменте Телеграма, – «боец «Ахмата» даже не арестован и уже выехал в Чечню».
Вообще, оккупированный Донбасс явно становится зоной межнационального напряжения. РФ целенаправленно ведет там политику замещения местного населения неславянскими «россиянами» и местных это задевает. В Мариуполе все большее раздражение горожан вызывает стремительное увеличение числа представителей Средней Азии.
В Донецке в очередях в супермаркетах преобладают буряты. Не удивительно, что в соцсетях все чаще появляются видео, на которых либо донецкие подростки плюют на портрет Путина, либо местные женщины высказывают «освободителям», что их здесь не будет.
Показателем уровня нелояльности местных к россиянам стало решение оккупационных властей разрешить голосовать на предстоящих в сентябре выборах не только по российским паспортам, но и по украинским. Значит, несмотря на жесткое давление, угрозы и лишение социальных благ, местные жители не особо спешат обзаводиться российскими аусвайсами.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.