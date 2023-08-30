Коррупция в Минобороны как угроза победе, патриоты заканчиваются, зато начались перестрелки зэков с чеченцами. Обзор событий недели в Украине

Заканчивается и консолидация, сплотившая всех в начале войны. Обществу нужны кардинальные перемены. Всякая женщина знает: когда у тебя кризис и дома и на работе, самое простое решение - покрасить волосы. На фоне действительно серьезных, системных проблем, такая аналогия кажется легкомысленной, но она касается не проблем, а только метода их решения.

Дело в том, что даже жесткие критики Резникова признают, что корень зла не в личности министра. «Я понимаю, почему после всех коррупционных скандалов министр до сих пор на должности. Об этом часто говорят его коллеги: лоялен Офису президента, умеет приносить только хорошие новости и даже плохие представлять как хорошие или просто не озвучивать», - написала одна из неофициальных кандидаток на должность министра обороны Мария Берлинская.

Она пишет: «Помимо сильного министра обороны должно быть сильным все правительство. Каждое министерство сейчас должно частично выполнять оборонные функции, планировать свою работу, держа вопросы обороны на первом месте».

То есть, просто замена министра вряд ли решит накопившиеся и уже кричащие проблемы воюющей Украины, потому что они системные. Можно поменять все правительство, но если решения принимаются не в нем, а в Офисе президента, это мало что даст.

Та же Берлинская, которая, на взгляд автора, была бы достойным министром обороны, перечисляет эти проблемы.