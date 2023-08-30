Пациентку задело грубое высказывание медсестры. Клиника: мы приносим извинения за то, что возник языковой барьер

В начале августа Александре срочно потребовалось сдать кровь. «Мой работодатель оформил всем сотрудникам страховку в медицинском центре Confido. Так как среди моих коллег есть и украинцы, начальнице было важно обеспечить медицинское обслуживание на русском языке», - говорит Александра. Она позвонила врачу и получила направление на нужную ей услугу.

Когда она пришла в медицинский центр в Рокка-аль-Маре, выяснилось, что время на сдачу крови у Александры не забронировано. «Администратор - приятная пожилая женщина, к ней никаких претензий у меня нет. Мы обсуждали по-эстонски, почему в системе нет назначенного врачом времени на сдачу крови, она пыталась найти какой-то выход», - вспоминает Александра.