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Пациентку задело грубое высказывание медсестры. Клиника: мы приносим извинения за то, что возник языковой барьер

Анита Авакова
, репортер-редактор
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Confido в Lasnamäe Centrum. Фото иллюстративное.
Confido в Lasnamäe Centrum. Фото иллюстративное. Фото: Konstantin Sednev

Читательница Rus.Postimees Александра, у которой оформлена рабочая страховка в частном медицинском центре Confido, столкнулась с неуважительным отношением медсестры из-за случайно брошенной фразы на русском языке. «За себя мне не обидно, эстонский я знаю. Но если бы это была моя коллега из Украины? Ей ответили бы так же?», - задается вопросом Александра.

В начале августа Александре срочно потребовалось сдать кровь. «Мой работодатель оформил всем сотрудникам страховку в медицинском центре Confido. Так как среди моих коллег есть и украинцы, начальнице было важно обеспечить медицинское обслуживание на русском языке», - говорит Александра. Она позвонила врачу и получила направление на нужную ей услугу. 

Когда она пришла в медицинский центр в Рокка-аль-Маре, выяснилось, что время на сдачу крови у Александры не забронировано. «Администратор - приятная пожилая женщина, к ней никаких претензий у меня нет. Мы обсуждали по-эстонски, почему в системе нет назначенного врачом времени на сдачу крови, она пыталась найти какой-то выход», - вспоминает Александра.

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