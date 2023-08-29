МНЕНИЕ ⟩ Мужу Каи Каллас не далась роль жены Цезаря

Если политик топ-уровня закрывает глаза на то, что его спутника жизни могут заподозрить в противоправной деятельности, это может быть следствием невежества политика, что непростительно. Возможно, это говорит о его наивности, но это не важно, поскольку и это тоже не служит ему оправданием. Но за таким спокойствием может стоять и убеждение, что «в моем случае это не считается, потому что я - это я». Такие позиции тоже высказывались в общественном пространстве, пишет колумнист и писатель Михкель Мутть.
Давайте все-таки помнить, что принципы правового государства и западной политической культуры отличаются от высшего суда, где наши хорошие и плохие поступки ставятся на весы, чтобы можно было увидеть, какие из них перевешивают другие.
Нет, в политике и в правовом государстве каждая вещь оценивается отдельно от всех других.
Тот факт, что кто-то, например, помогает украинским беженцам, сдает кровь и даже выносит из горящего дома ребенка, не освобождает его от штрафа за превышение скорости.
Существует также большая разница и между политикой и верховенством закона. В правовом государстве никто не может быть назван виновным без использования полагающихся законом мер, при необходимости - и решения суда, то есть применяется презумпция невиновности. Но в политике все не так. Поэтому - при всем уважении - данной Полицией безопасности лишь общей оценки произошедшего никак не достаточно (в принципе, то же самое относится и к случаю с осуждением Трампа).
В политике есть свои правила, которым нужно следовать. Принцип здесь таков: жена Цезаря должна быть вне подозрений. И не только в личной сфере, но и в политическом поведении в целом. Другими словами, нужно не только быть честным, но и казаться честным.
Вряд ли большинство разумных людей думает, что Кая Каллас оказалась исключительно плохим руководителем правительства, который «продул Эстонию». Несомненно, правы те, кто утверждает, что она сделала много хорошего для репутации Эстонии в этом продолжающемся кризисе.
За рубежом все то, что происходит сейчас вокруг нашего премьер-министра, не вызвало к себе особого внимания, и это хорошо.
Но для нас самих, для психического здоровья эстонского общества важно сохранить веру в то, что определенные правила и ценности все еще действуют.
Было бы наивно думать, что происходящее является в чистом виде эдакой «вещью в себе». Конечно, все это дает определенные возможности для тех, кто вообще терпеть не может премьера (самое слабое крыло оппозиции, сексисты и т. д.). В основном же, конечно, тем, кто не терпит всю ее партию. Этот слон, так сказать, постоянно находится в комнате.
Но ведь чем больше у тебя противников, тем осторожнее нужно быть. Было очевидно, что эта история будет раздута. И это действительно оказалось делом нескольких часов.
Единственно правильный вариант поведения уже был указан: судя по тому, как все в итоге сложилось, премьер-министр должна была немедленно уйти в отставку, - до выяснения обстоятельств, чтобы правительство могло делать свою работу и государство могло функционировать.
Я бы добавил, что премьер-министр могла бы даже сыграть со СМИ на опережение! Давайте представим, что в неофициальном разговоре премьер-министр слышит, что у ее мужа есть деловые связи, которые могут трактоваться по-разному. И она тут же хватает телефон с тумбочки и объявляет о своей отставке. Ведь муж премьер-министра Эстонии должен быть вне подозрений.
У политика, который ведет себя подобным образом, всегда есть шанс вернуться в политику. Избиратели видят, что между его словами и действиями нет нестыковок. Это лишило бы СМИ той кости, в которую они вцепились, и можно предположить, что журналисты смогли бы и оценить достойное поведение оппонента, и в будущем поддержали бы Каю Каллас. В нашей системе уход в отставку и близко не означает завершения карьеры. Но... этот поезд, похоже, ушел.
В общем, речь идет о настоящей драме в высшей политике, в которую, помимо серьезных обстоятельств (война, бизнес), оказались включены и трогательные эмоциональные обстоятельства. Вот действительно достойная тема для эстонского политического сериала.