МНЕНИЕ ⟩ Мужу Каи Каллас не далась роль жены Цезаря

За рубежом все то, что происходит сейчас вокруг нашего премьер-министра, не вызвало к себе особого внимания, и это хорошо.

Но для нас самих, для психического здоровья эстонского общества важно сохранить веру в то, что определенные правила и ценности все еще действуют.

Было бы наивно думать, что происходящее является в чистом виде эдакой «вещью в себе». Конечно, все это дает определенные возможности для тех, кто вообще терпеть не может премьера (самое слабое крыло оппозиции, сексисты и т. д.). В основном же, конечно, тем, кто не терпит всю ее партию. Этот слон, так сказать, постоянно находится в комнате.

Но ведь чем больше у тебя противников, тем осторожнее нужно быть. Было очевидно, что эта история будет раздута. И это действительно оказалось делом нескольких часов.

Единственно правильный вариант поведения уже был указан: судя по тому, как все в итоге сложилось, премьер-министр должна была немедленно уйти в отставку, - до выяснения обстоятельств, чтобы правительство могло делать свою работу и государство могло функционировать.