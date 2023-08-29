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Как правительство планирует экономить? Решения откладываются на сентябрь

Лийна Лакс
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Суперминистерство. На переднем плане пикет против налога на автомобили.
Суперминистерство. На переднем плане пикет против налога на автомобили. Фото: Madis Veltman

Сегодня состоялось заседание правительства, на котором обсуждались и различные планы экономии. Только один из них стал известен общественности.

На сегодняшнем заседании кабинета министров под руководством министра финансов Марта Вырклаэва обсуждался государственный бюджет и возможные планы его сокращения.

До Delfi дошла информация, что в качестве одной из мер сокращения расходов планируется снизить зарплаты министров и других госслужащих.

Однако какие еще планы сокращений обсуждались и какую экономию они должны принести, узнать у Минфина не удалось. «Сегодня никаких решений принято не было, и обсуждения продолжатся в правительстве в четверг. Возможные сферы экономии являются частью планирования госбюджета на следующий год, и окончательные решения, как ожидается, будут приняты на выездном заседании в Вихула 14-15 сентября. Согласно плану, проект закона RE2024 планируется передать в Рийгикогу 27 сентября. Эти материалы будут в открытом доступе», - рассказала глава отдела коммуникации Министерства финансов Элина Кинк.

В июле Вырклаэв отметил, что в Минфин поступило 120 предложений по сокращению, и работа над их систематизацией идет. Однако пока эти предложения – в отличие от планов правительства по повышению налогов – до общественности не дошли.

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