Как правительство планирует экономить? Решения откладываются на сентябрь

На сегодняшнем заседании кабинета министров под руководством министра финансов Марта Вырклаэва обсуждался государственный бюджет и возможные планы его сокращения.

До Delfi дошла информация, что в качестве одной из мер сокращения расходов планируется снизить зарплаты министров и других госслужащих.

Однако какие еще планы сокращений обсуждались и какую экономию они должны принести, узнать у Минфина не удалось. «Сегодня никаких решений принято не было, и обсуждения продолжатся в правительстве в четверг. Возможные сферы экономии являются частью планирования госбюджета на следующий год, и окончательные решения, как ожидается, будут приняты на выездном заседании в Вихула 14-15 сентября. Согласно плану, проект закона RE2024 планируется передать в Рийгикогу 27 сентября. Эти материалы будут в открытом доступе», - рассказала глава отдела коммуникации Министерства финансов Элина Кинк.