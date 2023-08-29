ВИДЕООПРОС ⟩ Кае надо достойно уйти в отставку: жители Ласнамяэ о связанном с Россией бизнесе супруга премьер-министра

Валентина

Валентина. Фото: Денис Антонов

- Я считаю, что только отставка. Другого варианта нет.

Оксана

Оксана. Фото: Денис Антонов

- Мне кажется, что логично ей сначала разобраться в своей семье и выяснить, почему это происходит. А так - каждый выживает, как он может. Конечно, не нравится то, что кому-то запрещается иметь бизнес с Россией, вот простому народу, а кому-то это позволено.

Андрей

Андрей. Фото: Денис Антонов

- Я думаю, что она должна уйти в отставку или отказаться от своих слов. Получается так, что сама всех осуждает, а когда коснулось ее лично, она говорит, что сама не при делах.

Юлия

Юлия. Фото: Денис Антонов

- Если ты занимаешь такой пост, или жена твоя занимает такой политический пост, то ты должен вести образ не только жизни, но и бизнеса соответствующий. Как минимум, подавать пример.

Любовь

Любовь. Фото: Денис Антонов

- Стыдно за наше правительство. Очень стыдно. Но дело в том, что мы уже живем независимо много лет, и я считаю, политики не должны допускать таких промашек. Понимаете, это просто неуважение к местному населению, к нам, русским, а особенно к эстонцам. На ее месте я никогда не буду, но на ее месте я бы ушла достойно. Просто ушла бы. Кае надо достойно уйти в отставку. Пусть она занимает какую-то должность, но с поста премьер-министра она обязана уйти красиво.

Лида

Лида. Фото: Денис Антонов

- Все это от того, что она никому не подчиняется, ни перед кем не отчитывается. Сама себе хозяйка. Вот сегодня по радио слушала ее, и что? Ведет себя, как хулиганка какая-то. Так себя вести нельзя. Вести себя надо нормально, достойно, а не так: хоп-хоп, сама все. Так не делается.

Анна

Анна. Фото: Денис Антонов

- Я считаю, что морально для меня это неприемлемо. У меня к этому тоже есть личное отношение. Морально для меня тяжело это видеть.

Константин

Константин. Фото: Денис Антонов

- Раз премьер-министр и говоришь, что надо жить по закону, то и сама должна жить по закону, как сама говоришь. А так, что получается? Политики должны заниматься политикой, а не бизнесом.

Наталия

Наталия. Фото: Денис Антонов