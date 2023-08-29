Скандал с бизнесом супруга премьер-министра Эстонии не остался незамеченным русскоязычными жителями страны. Реакция на то, что Арво Халлик владеет долей в компании, оказывающей транспортно-логистические услуги российским фирмам, оказалась резко отрицательной. По мнению русскоязычных жителей Ласнамяэ, Кая Каллас демонстрирует двойные стандарты: призывая весь мир разорвать экономические связи с Россией, она закрывает глаза на то, что ее супруг их поддерживает.
ВИДЕООПРОС ⟩ Кае надо достойно уйти в отставку: жители Ласнамяэ о связанном с Россией бизнесе супруга премьер-министра
Виолетта
- Я сама из Украины и думаю, это неэтично, я считаю, что есть законы, которые должны контролироваться. Если сам премьер-министр не может им соответствовать, то не стоит ей занимать такой важный пост. Я даже не знаю, что наш премьер-министр может сделать, чтобы оправдаться. Такое невозможно простить.
Катерина
- Вы про Каю Каллас? Ну, да. С одной стороны, правительство выделяет такое большое количество денег на спасение Украины, а с другой стороны, ее муж владеет каким-то бизнесом, который, может быть, поддерживает Россию. Как бы нестыковочка такая получается.
Виталий
- Все это неэтично, безусловно. Она же всем говорила совсем о других вещах, а тут выясняется, что близкий человек, вторая половинка, делает такие вещи. Это никак не клеится. Категорически нельзя так делать, я против такого. Сто процентов должна подать в отставку. Я знаю, как ведут себя политики в других странах в таких случаях, и из всего, что за последнее время случалось, у Каллас единственный выход - отставка. Отставка без всяких оговорок.
Юрий
- Я думаю, что если этот бизнес ее мужа идет на пользу одному и другому государству, то ничего страшного. Есть такая поговорка, что сын за отца не отвечает, так же как отец не отвечает за сына.
Вадим
- Родственник политика должен соблюдать правила. А как? Он взрослый человек, у него есть паспорт. Это дети еще могут не отвечать за свои действия, взрослый человек должен понимать, что за такую деятельность будут какие-то последствия после всего.
Валентина
- Я считаю, что только отставка. Другого варианта нет.
Оксана
- Мне кажется, что логично ей сначала разобраться в своей семье и выяснить, почему это происходит. А так - каждый выживает, как он может. Конечно, не нравится то, что кому-то запрещается иметь бизнес с Россией, вот простому народу, а кому-то это позволено.
Андрей
- Я думаю, что она должна уйти в отставку или отказаться от своих слов. Получается так, что сама всех осуждает, а когда коснулось ее лично, она говорит, что сама не при делах.
Юлия
- Если ты занимаешь такой пост, или жена твоя занимает такой политический пост, то ты должен вести образ не только жизни, но и бизнеса соответствующий. Как минимум, подавать пример.
Любовь
- Стыдно за наше правительство. Очень стыдно. Но дело в том, что мы уже живем независимо много лет, и я считаю, политики не должны допускать таких промашек. Понимаете, это просто неуважение к местному населению, к нам, русским, а особенно к эстонцам. На ее месте я никогда не буду, но на ее месте я бы ушла достойно. Просто ушла бы. Кае надо достойно уйти в отставку. Пусть она занимает какую-то должность, но с поста премьер-министра она обязана уйти красиво.
Лида
- Все это от того, что она никому не подчиняется, ни перед кем не отчитывается. Сама себе хозяйка. Вот сегодня по радио слушала ее, и что? Ведет себя, как хулиганка какая-то. Так себя вести нельзя. Вести себя надо нормально, достойно, а не так: хоп-хоп, сама все. Так не делается.
Анна
- Я считаю, что морально для меня это неприемлемо. У меня к этому тоже есть личное отношение. Морально для меня тяжело это видеть.
Константин
- Раз премьер-министр и говоришь, что надо жить по закону, то и сама должна жить по закону, как сама говоришь. А так, что получается? Политики должны заниматься политикой, а не бизнесом.
Наталия
- Я одно скажу - я против того, чтобы Эстония поставляла железо для российских бомб. Все.