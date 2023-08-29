Окружной суд: бывший руководитель отдела закупок Tartu Mill знал о схеме мошенничества

Налоговым решением были отклонены требование Tartu Mill о возмещении НДС в размерах 1 093 425,60 евро и 1 093 000 евро, поданное Tartu Mill в сентябре 2013 года, и предприятие было обязано уплатить государственный НДС в размере 140 335 евро.

На основании налогового постановления бывший руководитель по закупкам Tartu Mill в 2012-2013 годах участвовал в мошеннической схеме, когда директора трех частных компаний и связанные с ними люди выставляли Tartu Mill фальшивые счета за продажу зерна и рапса, не платя НДС государству. Предприятие, в свою очередь, задекларировало входной налог с оборота на основании поддельных счетов, в результате чего образовалась задолженность по НДС в размере почти 1,23 миллиона евро.

Тартуский окружной суд счел собранные налоговым органом доказательства достаточными для вывода о том, что бывший руководитель по закупкам Tartu Mill знал о сделках с компаниями, участвовавшими в мошеннической схеме.

«В случае выполнения обязанностей руководителя по закупкам компании разумно предположить, что он информирует совет директоров компании о важных обстоятельствах, например, если сделки с компаниями, указанными в счетах, на самом деле не совершаются», - пояснил суд.

Окружной суд постановил, что, поскольку доказательства, собранные налоговым органом о предполагаемых сделках, были весомыми, то предыдущее налоговое решение останется без изменений. Поскольку Tartu Mill не удалось доказать в судебном процессе, что какая-либо сделка между сторонами, указанная в счетах, имела место быть, предприятию все-таки придется заплатить налог.