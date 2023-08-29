Арво Халлик не намерен отказываться от своей доли в Stark Warehousing

Когда на прошлой неделе стало известно, что компания Stark Logistics, в которой мужу премьер-министра принадлежит 25 процентов акций, продолжала перевозить товары в Россию и после начала войны, Халлик пообещал, что продаст свою долю в компании.

Postimees написал в субботу, что Халлик владеет 30 процентами акций компании Stark Warehousing, основанной в августе 2021 года. От доли в этой фирме Халлик отказываться не собирается.

«Stark Warehousing – предприятие, оказывающее складские услуги. Оно не является ни дочерней, ни родственной компанией Stark Logistics AS и не занимается логистикой или транспортными услугами. Свою долю продавать я не планирую», - сказал Халлик ERR.