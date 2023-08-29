В Австралии женщина жаловалась на депрессию и забывчивость. В ее мозге обнаружили живого червя

Это первый случай обнаружения этого паразита у человека.

Ковровый питон Фото: Getty Images

Как оказалось, пациентка живет вблизи озера, где обитают ковровые питоны. По словам Сенанаяке, несмотря на отсутствие прямого контакта со змеями, она часто собирала местные травы в окрестностях озера, чтобы использовать их в приготовлении пищи.

Врачи и ученые, занимавшиеся этим случаем, предполагают, что паразит мог попасть в траву с фекалиями питона. По их мнению, личинки попали на пищу или кухонную утварь из-за немытых рук, а возможно, и с зеленью.

По словам Сенанаяке, этот случай подчеркивает опасность передачи болезней и инфекций от животных к человеку, особенно по мере того, как люди и животные начинают жить все ближе друг к другу, а их места обитания все больше пересекаются.

«За последние 30 лет в мире было зарегистрировано около 30 новых случаев заражения, – говорит он. – Из всех новых инфекций, возникающих в мире, около 75% являются зоонозными, то есть передаются от животных к человеку. К ним относятся коронавирусы».

«Ophidascaris не передается от человека к человеку, поэтому этот случай не вызовет пандемии, вроде ковида или Эболы, – продолжает он. – Однако этот питон и этот паразит встречаются в других частях света, поэтому вполне вероятно, что в ближайшие годы будут выявлены другие случаи заболевания в других странах».

Врач-инфекционист, профессор Питер Коллиньон, не принимавший участия в лечении пациента, сказал, что некоторые случаи зоонозных заболеваний может вообще не удаться диагностировать, поскольку они встречаются редко, и врачи не знают, что искать.

«Иногда люди умирают, так и не найдя причину заболевания, – сказал он. – Стоит проявлять осторожность при встрече с животными и окружающей средой, тщательно мыть продукты и правильно готовить пищу, а также носить средства защиты, например, длинные рукава, чтобы избежать укусов».

Сама же пациентка, по словам врачей, хорошо поправляется, хотя за ней по-прежнему тщательно наблюдают. Врачи пытаются понять, не могло ли предшествующее заболевание, вызвавшее снижение иммунитета, привести к тому, что личинкам удалось закрепиться в организме.