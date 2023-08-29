Если Россия по существу будет вынуждена отменить учения «Запад-2023», это станет явной демонстрацией ее слабости перед Западом, считает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Все военные ресурсы России находятся на войне, для учений уже никого не осталось
В совместном заявлении министров внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии подчеркнута готовность в случае необходимости полностью закрыть границу с Беларусью (Эстония не имеет границы с Беларусью, но при необходимости поддерживает другие страны своими ресурсами).
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский в первую очередь обосновал эту меру возможными провокациями со стороны наемников ЧВК «Вагнер», дислоцированных в Беларуси. Однако в действителности основная причина - вполне явные признаки того, что Беларусь может (вместе с РФ) имитировать новый миграционный кризис на западных границах.
Новые данные британской разведки
На возросшую вероятность такой попытки указывает опубликованный вчера рапорт британской разведки, согласно которому Россия не сможет провести масштабные армейские ежегодные учения, которые нынче должны были состояться в Западном военном округе под кодовым названием «Запад 2023». Как и предполагалось, причина в том, что практически все имеющиеся у России силы заняты военными действиями в Украине и масштабных войск для учений больше просто нет.
Британская разведка совершенно справедливо отмечает, что самая главная задача этих крупных учений была связана со сферой стратегических коммуникаций. Предполагалось создать картину движения большого количества техники, сопровождаемого всевозможной огневой поддержкой, то есть картину крупномасштабного наступления. В настоящее время у России для устраивания такого представления просто не осталось современной тхники.
Беларусь также должна быть вовлечена в наиболее активную фазу учений, и в предыдущие годы на территории Беларуси проводились самые крупные совместные маневры. Это было сигналом, явная цель которого - давление на НАТО. Россия годами пытается создать впечатление, что в случае войны она сможет установить через Беларусь сухопутную связь с Калининградским анклавом, который без такой меры она не смогла бы долго защищать в ситуации полномасштабной войны с НАТО.
Имитацией миграционного кризиса Россия может компенсировать отмену учений
Если Россия теперь будет вынуждена по существу отменить учения «Запад-2023», это будет означать, по ее мнению, явное проявление слабости, и, следовательно, станет большим ударом по эффективности ее планов сдерживания Запада. Поэтому логично, что официально учения «Запад-2023» в той или иной форме все-таки состоятся. Активная фаза учений всегда приходилась на сентябрь. Не исключено, что сокращение масштабов учений планируется компенсировать другими гибридными мероприятиями для достижения такого же сдерживающего эффекта, подобными тем, что использовались и в предыдущие годы.
В качестве одного из таких элементов очень подходит инсценировка миграционного кризиса на границе с Польшей или Литвой, поскольку опыт таких действий уже имеется. Хотя войска ЧВК «Вагнер» в Беларуси, чья численность уменьшается, не представляют никакой военной опасности, угроза закрытия границы является вполне уместным инструментом давления на Беларусь. Благодаря такому давлению Минск не может контролировать ситуацию и теряет возможности устраивать эскалацию по своему усмотрению.
Представитель белорусской оппозиции Павел Латушко заявил вчера, что некоторым боевикам из подразделений ЧВК «Вагнер», дислоцированным в Беларуси, выдаются белорусские паспорта на вымышленные имена, чтобы их можно было использовать для проведения диверсий в Европе или в каких-либо других местах. Латушко добавил, что Лукашенко был бы рад, если бы хотя бы часть вагнеровцев осталась в стране на более длительный период, но у него нет на это средств. Однако большинство из них уже покидают страну, отправляясь либо в Африку, либо обратно в Россию.
Кто-то подписывает контракт с Минобороны России, кто-то, наверное, пытается покинуть группировку. Ранее сообщалось, что Лукашенко был бы рад завербовать какую-то часть боевиков ЧВК «Вагнер» в качестве своих «телохранителей». Он явно не до конца доверяет своим властным структурам, а несколько тысяч подготовленных людей покажутся веским аргументом и гарантией власти в условиях Беларуси. Операции такого типа - очень распространенное явление в истории, когда потерявший широкую поддержку правитель пытается сохранить власть с помощью лично нанятых иностранцев, надеясь, что у них нет интереса к местной внутренней политике и связи с ней. Однако нередко такие армии наемников перекупаются или сами захватывают власть.
Но расположенные в Беларуси подразделения ЧВК «Вагнер», вероятно, распустятся в ближайшие месяцы именно таким образом, который описал Павел Латушко. Информация об этом поступает и из других источников.