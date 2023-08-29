ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Все военные ресурсы России находятся на войне, для учений уже никого не осталось

В совместном заявлении министров внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии подчеркнута готовность в случае необходимости полностью закрыть границу с Беларусью (Эстония не имеет границы с Беларусью, но при необходимости поддерживает другие страны своими ресурсами).

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский в первую очередь обосновал эту меру возможными провокациями со стороны наемников ЧВК «Вагнер», дислоцированных в Беларуси. Однако в действителности основная причина - вполне явные признаки того, что Беларусь может (вместе с РФ) имитировать новый миграционный кризис на западных границах.

Новые данные британской разведки

На возросшую вероятность такой попытки указывает опубликованный вчера рапорт британской разведки, согласно которому Россия не сможет провести масштабные армейские ежегодные учения, которые нынче должны были состояться в Западном военном округе под кодовым названием «Запад 2023». Как и предполагалось, причина в том, что практически все имеющиеся у России силы заняты военными действиями в Украине и масштабных войск для учений больше просто нет.

Британская разведка совершенно справедливо отмечает, что самая главная задача этих крупных учений была связана со сферой стратегических коммуникаций. Предполагалось создать картину движения большого количества техники, сопровождаемого всевозможной огневой поддержкой, то есть картину крупномасштабного наступления. В настоящее время у России для устраивания такого представления просто не осталось современной тхники.