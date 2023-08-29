Фото ⟩ Кровотечение и переломы черепа: кошка, найденная в тяжелом состоянии на улице, чудом выжила

В субботу, 19 августа, поздно вечером на улице в Палдиски под машиной была найдена кошка - из ее глаз и носа текла кровь. Волонтер Cats Help MTÜ поспешил на помощь и животное с сильным кровотечением было доставлено в Клинику скорой ветеринарной помощи.

Кровотечение было остановлено, но в ходе проведенной компьютерной томографии выяснилось, что у нее в области морды множественные переломы. Также у нее значительная кровопотеря.

В таком состоянии кошку нашла неравнодушная жительница Палдиски. Ее пост в Facebook увидел волонтер Cats Help MTÜ и поспешил на помощь. Фото: Cats Help MTÜ/Facebook

В Cats Help MTÜ подчеркнули, что это настоящее чудо, что кошечка осталась жива и ей не требуется никакой операции. На данный момент известно, что все кости со временем срастутся сами.

«Кошечку назвали Меэри. Она сейчас находится на передержке и уже идет на поправку. Благо, это молодая кошка, ей около года, и поэтому восстановление, как мы надеемся, будет более легким и быстрым», - рассказала на этой неделе Rus.Postimees волонтер Cats Help MTÜ Мария Унт.

Пострадала только голова

Как только Меэри поправится, и ей будут сделаны все основные процедуры, волонтеры начнут искать ей дом. «Впереди у нее еще удаление нескольких зубов, которые, к сожалению, сильно повреждены из-за травмы, а также стерилизация. Все это займет какое-то время, так что пока мы не торопимся с поиском нового дома, - уточнила Унт. - Хочется, чтобы Меэри все же полностью поправилась».