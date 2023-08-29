Фото ⟩ Кровотечение и переломы черепа: кошка, найденная в тяжелом состоянии на улице, чудом выжила

Окровавленная годовалая кошка, найденная на улице в Палдиски, получила второй шанс на жизнь: с помощью добровольцев некоммерческой организации Cats Help животному оказали необходимую ветеринарную помощь. Но как кошка оказалась на улице и откуда у нее такие тяжелые травмы? Защитники животных выдвигают две версии случившегося.
В субботу, 19 августа, поздно вечером на улице в Палдиски под машиной была найдена кошка - из ее глаз и носа текла кровь. Волонтер Cats Help MTÜ поспешил на помощь и животное с сильным кровотечением было доставлено в Клинику скорой ветеринарной помощи.
Кровотечение было остановлено, но в ходе проведенной компьютерной томографии выяснилось, что у нее в области морды множественные переломы. Также у нее значительная кровопотеря.
В Cats Help MTÜ подчеркнули, что это настоящее чудо, что кошечка осталась жива и ей не требуется никакой операции. На данный момент известно, что все кости со временем срастутся сами.
«Кошечку назвали Меэри. Она сейчас находится на передержке и уже идет на поправку. Благо, это молодая кошка, ей около года, и поэтому восстановление, как мы надеемся, будет более легким и быстрым», - рассказала на этой неделе Rus.Postimees волонтер Cats Help MTÜ Мария Унт.
Пострадала только голова
Как только Меэри поправится, и ей будут сделаны все основные процедуры, волонтеры начнут искать ей дом. «Впереди у нее еще удаление нескольких зубов, которые, к сожалению, сильно повреждены из-за травмы, а также стерилизация. Все это займет какое-то время, так что пока мы не торопимся с поиском нового дома, - уточнила Унт. - Хочется, чтобы Меэри все же полностью поправилась».
По словам Марии Унт, точно установить, что с кошкой случилось, не смогли даже ветеринары. «Наиболее вероятны два варианта: удар автомобиля или сильный удар, нанесенный человеком, возможно, чем-то тяжелым. Но правду знает только сама кошка, а она, увы, говорить не умеет и не расскажет, что с ней произошло, - говорит волонтер Cats Help. - Удивительно то, что пострадала только голова, остальное тело целое. Чаще всего при ударе с транспортным средством страдают все же и другие части тела, не только череп. Здесь же картина иная».
Кошка очень дружелюбная, ищет ласки и явно хочет быть рядом с человеком. Но то, что у нее был хозяин, можно лишь предполагать.
«Кошка ручная, людей не боится и привыкла к ним. Напрашивается вывод, что все же какой-то дом или тесный контакт с людьми у нее был. Однако чипа у нее не было, она также не была стерилизована, - говорит Унт. - На наши посты, а также посты в группе Палдиски никто не отозвался. Так что и этот момент остается загадкой для нас. Можем только делать предположения».
Счета за лечение кошки уже составляют 1500 евро, поэтому некоммерческая организация Cats Help объявила сбор пожертвований. «Всю сумму еще не собрали, не хватает около 350 евро. И, как уже было сказано ранее, Меэри предстоит еще удаление зубов, и это тоже совсем не дешевые процедуры. Так что мы будем очень благодарны пожертвованиям и любой другой помощи, в том числе и корму, поскольку под нашей опекой находятся около 500 животных, и еда, как вы сами понимаете, просто улетает», - сказала Унт.
Если вы хотите помочь кошке Меэри и поспособствовать спасению других кошек, вы можете сделать пожертвование для Cats Help MTÜ через банковский перевод:
Получатель: MTÜ Cats Help
- SWED: EE742200221071322431
- SEB: EE091010220291056222
- LHV: EE767700771005347958
Пояснение: annetus или Paldiski kiisu
Пожертвование можно сделать и по телефону:
- 900 0020 (стоимость звонка - 5€)
- 900 0001 (стоимость звонка - 10€)
- 900 0021 (стоимость звонка - 25€)
Обязательно прослушайте текст приветствия до конца, иначе пожертвование не будет переведено.
Поддержать организацию можно и через их САЙТ.
Инструкцию, как пожертвовать корм для кошек, можно найти ЗДЕСЬ.