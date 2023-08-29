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Польские пограничники сообщили о нападении группы нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией

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Польская погранохрана.
Польская погранохрана. Фото: Darek Delmanowicz/Epa/Scanpix

Группа нелегальных мигрантов совершила нападение на польских пограничников на границе с Белоруссией, на место происшествия были направлены водометы, сообщила во вторник пресс-служба Пограничной стражи Польши.

«Вчера, 28 августа, на участке погранзаставы Дубиче-Церкевне агрессивная группа из 60 иностранцев с белорусской территории забрасывала службы камнями польских пограничников», - говорится в сообщении.

«На место происшествия был направлен специальный автомобиль Tajfun, оснащенный водометами. После прибытия машины группа отошла в Беларусь, водометы не применялись», - отмечается в сообщении.

Tajfun представляет собой современный специализированный полицейский автомобиль с повышенной устойчивостью к ударам тупыми и острыми предметами и к открытому огню, оснащенный двумя водометами, адаптированными для полицейских задач.

Пока не зафиксировано вовлечения наемников российской военной группировки «Вагнер» ​​в нелегальную миграцию на границе Литвы, заявил литовский президент Гитанас Науседа.

«В настоящее время нет случаев участия вагнеровцев в схеме нелегальной миграции, я говорю в первую очередь о нашей границе, я не говорю о Польше», - заявил во вторник журналистам в Варенском районе Науседа.

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