Польские пограничники сообщили о нападении группы нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией

Группа нелегальных мигрантов совершила нападение на польских пограничников на границе с Белоруссией, на место происшествия были направлены водометы, сообщила во вторник пресс-служба Пограничной стражи Польши.
«Вчера, 28 августа, на участке погранзаставы Дубиче-Церкевне агрессивная группа из 60 иностранцев с белорусской территории забрасывала службы камнями польских пограничников», - говорится в сообщении.
«На место происшествия был направлен специальный автомобиль Tajfun, оснащенный водометами. После прибытия машины группа отошла в Беларусь, водометы не применялись», - отмечается в сообщении.
Tajfun представляет собой современный специализированный полицейский автомобиль с повышенной устойчивостью к ударам тупыми и острыми предметами и к открытому огню, оснащенный двумя водометами, адаптированными для полицейских задач.
Пока не зафиксировано вовлечения наемников российской военной группировки «Вагнер» в нелегальную миграцию на границе Литвы, заявил литовский президент Гитанас Науседа.
«В настоящее время нет случаев участия вагнеровцев в схеме нелегальной миграции, я говорю в первую очередь о нашей границе, я не говорю о Польше», - заявил во вторник журналистам в Варенском районе Науседа.