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Две трети жителей Эстонии поддерживают развитие атомной энергетики

BNS
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Fermi Energia давно готовится к строительству в Эстонии АЭС, хотя соответствующее решение парламентом еще не принято. Так могла бы выглядеть малая АЭС.
Fermi Energia давно готовится к строительству в Эстонии АЭС, хотя соответствующее решение парламентом еще не принято. Так могла бы выглядеть малая АЭС. Фото: Fermi Energia

Согласно просу общественного мнения, 65% населения Эстонии поддерживает или скорее поддерживает идею использования малой атомной электростанции нового поколения для обеспечения безопасности электроснабжения в Эстонии.

Однозначно против этого – 11%, скорее против – 10%. 14% опрошенных затруднились с ответом.

Респондентам был задан вопрос, какой тип развития производства электроэнергии предпочтителен в Эстонии, учитывая сокращение производства электроэнергии из сланца. Наиболее предпочтительными видами энергии по-прежнему остаются все безуглеродные виды – энергия ветра (56%), атомная энергетика нового поколения (52%) и солнечная энергия (50%).

Основными преимуществами строительства атомной электростанции в Эстонии являются гарантия электроснабжения в любую погоду (58%) и более низкие цены на электроэнергию (51%), а основными недостатками являются хранение ядерных отходов (63%) и риск несчастного случая (47%).

Среди возрастных групп самыми сильными сторонниками являются как самые молодые (15-34 года, 68%), так и самые старшие (65-84 года, 74%). Учитывая предыдущие опросы, доля сторонников АЭС, как и ожидалось, выше среди респондентов с высшим образованием.

Опрос общественного мнения был проведен Kantar Emor по заказу предприятия Fermi Energia в середине августа.

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