Две трети жителей Эстонии поддерживают развитие атомной энергетики

Однозначно против этого – 11%, скорее против – 10%. 14% опрошенных затруднились с ответом.

Респондентам был задан вопрос, какой тип развития производства электроэнергии предпочтителен в Эстонии, учитывая сокращение производства электроэнергии из сланца. Наиболее предпочтительными видами энергии по-прежнему остаются все безуглеродные виды – энергия ветра (56%), атомная энергетика нового поколения (52%) и солнечная энергия (50%).

Основными преимуществами строительства атомной электростанции в Эстонии являются гарантия электроснабжения в любую погоду (58%) и более низкие цены на электроэнергию (51%), а основными недостатками являются хранение ядерных отходов (63%) и риск несчастного случая (47%).

Среди возрастных групп самыми сильными сторонниками являются как самые молодые (15-34 года, 68%), так и самые старшие (65-84 года, 74%). Учитывая предыдущие опросы, доля сторонников АЭС, как и ожидалось, выше среди респондентов с высшим образованием.