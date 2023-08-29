Правительство разрабатывает план закрытия погранперехода на эстонско-российской границе

Министр финансов Март Вырклаэв поддерживает предложение Министерства внутренних дел закрыть погранпереход Койдула и, если возможно, сделать это уже в 2024 году.
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«Принимая во внимание изменившуюся ситуацию с безопасностью и агрессию Российской Федерации в Украине, а также задачу министерств критически проанализировать расходы государственных сфер и найти области для экономии, мы считаем инициативу Министерства внутренних дел разумной и поддерживаем закрытие погранперехода уже в 2024 году», - ответил Вырклаэв.