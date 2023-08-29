Правительство разрабатывает план закрытия погранперехода на эстонско-российской границе

«Принимая во внимание изменившуюся ситуацию с безопасностью и агрессию Российской Федерации в Украине, а также задачу министерств критически проанализировать расходы государственных сфер и найти области для экономии, мы считаем инициативу Министерства внутренних дел разумной и поддерживаем закрытие погранперехода уже в 2024 году», - ответил Вырклаэв.

По словам Вырклаэва, самой большой экономией станет полное закрытие пограничного пункта, поскольку тогда можно будет избежать затрат, связанных с содержанием имущества и запланированных инвестиций в инфраструктуру и таможенное оборудование. «Если анализ, отражающий экономические и региональные последствия изменения организации работы погранперехода Койдула, дополнительно запланированного Министерством внутренних дел, не покажет серьезных негативных последствий, то полное закрытие погранперехода будет запланировано уже на 2024 год», - добавил Вырклаэв.