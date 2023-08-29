В Польше вспышка «болезни легионеров». Умерли 14 человек

Местные власти проверяют, мог ли возбудитель легионеллеза попасть в водопровод города, но говорят, что никаких данных, указывающих на диверсию, нет.

«Мы не выявили ничего, что указывало бы на саботаж. Поскольку город находится недалеко от границы с Украиной и является важным транспортным узлом для доставки вооружений в эту страну, власти хотели бы исключить некоторые напрашивавшиеся сценарии, - сказал телеканалу Polsat представитель польских спецслужб Станислав Жарын. - Данных о намеренном заражении водозаборов нет».

Ранее на этой неделе Жарын подтвердил, что в расследовании происхождения инфекции принимают участие сотрудники польских спецслужб.

«Мы ищем источник заражения. В настоящее время рассматривается возможность заражения сети горячего и холодного водоснабжения», - сказал Адам Сидор из региональной службы санитарного надзора.

Из 105 проб воды, взятых на данный момент, первые 18 проб обнаружили бактерии легионеллеза в половине из них.

«Пока это не позволяет нам утверждать, что источником заражения является водопровод. Следующие несколько дней будут решающими», - сказал Сидор.

По словам представителей органов здравоохранения, бактерия, вызывающая заболевание, была обнаружена у 113 пациентов, госпитализированных в городе Жешув и его окрестностях. Семеро умерших были в возрасте от 64 до 95 лет и имели другие заболевания.