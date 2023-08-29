УРМАС РЕЙНСАЛУ ⟩ Премьер-министр не может действовать в свободном от контроля пространстве

Антикоррупционная комиссия в рамках своей компетенции оценивает коррупционные риски в работе чиновников, в том числе премьер-министра, и собирает соответствующую информацию.

Компетенция комиссии по контролю госбюджета

Вчерашнее заявление премьер-министра о том, что комиссия по надзору за бюджетом не имеет компетенции решать этот вопрос, поскольку этот вопрос не связан с бюджетом, противоречит согласованным на международном уровне базовым принципам надзора за государственным сектором. Впервые они были согласованы в рамках принятой в 1977 году Лимской декларации. Позднее глобальная аудиторская организация INTOSAI одобрила широкий спектр принципов и стандартов аудита в государственном секторе. Эстония присоединилась к этой аудиторской организации.

Основной принцип таков: в государственном секторе не должно быть бесконтрольного пространства. Предметы и вопросы проверки устанавливаются проверяющими органами самостоятельно. Органом надзора является сначала внутренний контроль, затем - внешний, и, конечно же, вершиной пирамиды надзорной среды оказывается соответствующая парламентская комиссия.

Проверяются не только законность и эффективность использования государственных ресурсов (устойчивость, результативность, действенность), но также и снижение всех других важных рисков, а также соблюдение принципов, включая защиту норм этики и предотвращение мошенничества.

Под ресурсами госсектора понимаются не только расходы и доходы бюджета, но и другие всевозможные ресурсы и методы работы. Целью проверки является обеспечение условий подотчетности, соответствующих принципу верховенства закона и поддерживающих принцип разделения и баланса властей.