Председатель парламентской комиссии по контролю за госбюджетом Урмас Рейнсалу («Отечество») выступил с заявлением по итогам сегодняшнего совместного заседания специальных комиссий Рийгикогу.
УРМАС РЕЙНСАЛУ ⟩ Премьер-министр не может действовать в свободном от контроля пространстве
Вчера должно было состояться заседание комиссии Рийгикогу по контролю госбюджета, темой которого должно было стать финансирование канцелярии президента. Премьер-министр была приглашена на это заседание для дачи показаний. К сожалению, премьер-министр во второй раз заявила, что не считает возможным участвовать в заседании комиссии.
На прошлой неделе разразился скандал в связи с российским бизнесом семьи премьер-министра. Премьер-министр делала перед общественностью противоречивые заявления, а из последующих комментариев бизнесменов стало ясно, что во время полномасштабной войны эстонская компания, долевым участником которой являлся муж премьер-министра, и которой сама премьер-министр выделяла кредит, способствовала перевозкам в Россию грузов, которые теперь внесены в санкционный список ЕС.
Производство продолжается и сейчас
По имеющимся данным, получавшая эти грузы российская компания является лидером по производству определенных товаров на российском рынке и поэтому обеспечивает значительную часть потребностей России в этих товарах.
В результате мы вместе с председателем антикоррупционной комиссии сочли необходимым организовать совместное заседание двух комиссий с целью выяснения обстоятельств произошедшего с точки зрения интересов доверия к публичной власти, соблюдения законности и снижения рисков коррупции, рассчитывая получить информацию, соответствует ли действительности то, что было опубликовано в прессе об указанной деятельности, и собрать дополнительные данные.
Тема заседания комиссии - бизнес в России в военное время, и, разумеется, нынешний скандал предполагалось обсудить в различных его аспектах.
Антикоррупционная комиссия в рамках своей компетенции оценивает коррупционные риски в работе чиновников, в том числе премьер-министра, и собирает соответствующую информацию.
Компетенция комиссии по контролю госбюджета
Вчерашнее заявление премьер-министра о том, что комиссия по надзору за бюджетом не имеет компетенции решать этот вопрос, поскольку этот вопрос не связан с бюджетом, противоречит согласованным на международном уровне базовым принципам надзора за государственным сектором. Впервые они были согласованы в рамках принятой в 1977 году Лимской декларации. Позднее глобальная аудиторская организация INTOSAI одобрила широкий спектр принципов и стандартов аудита в государственном секторе. Эстония присоединилась к этой аудиторской организации.
Основной принцип таков: в государственном секторе не должно быть бесконтрольного пространства. Предметы и вопросы проверки устанавливаются проверяющими органами самостоятельно. Органом надзора является сначала внутренний контроль, затем - внешний, и, конечно же, вершиной пирамиды надзорной среды оказывается соответствующая парламентская комиссия.
Проверяются не только законность и эффективность использования государственных ресурсов (устойчивость, результативность, действенность), но также и снижение всех других важных рисков, а также соблюдение принципов, включая защиту норм этики и предотвращение мошенничества.
Под ресурсами госсектора понимаются не только расходы и доходы бюджета, но и другие всевозможные ресурсы и методы работы. Целью проверки является обеспечение условий подотчетности, соответствующих принципу верховенства закона и поддерживающих принцип разделения и баланса властей.
Задача комиссии по контролю за госбюджетом - не только обсуждать и контролировать отчеты государственного аудита, но и улучшать контроль государственного сектора за счет выявления проблем и постановки вопросов со своей стороны.
То, каким образом реализуется санкционная политика ЕС в эстонском государстве и какие способы используются для обхода санкций, напрямую связано с функционированием государства и использованием средств, выделяемых из государственного бюджета на эти задачи.
Речь также идет о надежности всей системы госуправления, что является приоритетом в деятельности государства с точки зрения использования всех финансовых ресурсов.
В более широком смысле это означает, что в условиях нынешнего кризиса парламент должен осуществлять надзорную компетенцию через свои органы.
Я убежден, что это минимальные обязательства, о выполнении которых должен позаботиться парламент.
Мы попросили представителя Налогово-таможенного департамента предстать перед комиссией, чтобы выслушать обзор того, как предотвращается перевозка санкционных товаров на границе, принимая во внимание предоставленную общественности информацию о том, что так называемый «полуфабрикат», не имеющий кода санкционного товара, поставляется для производства санкционного товара в России.
Мы также попросили Мартти Лемендика, главу Metaprint AS, Кристьяна Краага, главу Stark Logistics, и премьер-министра Каю Каллас предстать перед комиссией в пятницу. Вчера Лемендик и Крааг направили в комиссию письмо с отказом, которое будет приобщено к протоколу заседания комиссии. Премьер-министр пока не дала комиссии никакого ответа по поводу своего появления или неявки. Сегодня утром премьер направила письмо спикеру Рийгикогу, в котором заявляет, что не может участвовать в заседании, и указывает, что не может понять, о чем может идти речь в рамках темы «Бизнес в России в военное время».
Согласно Закону о борьбе с коррупцией и регламенту Рийгикогу, члены правительства обязаны выступать в комиссиях Рийгикогу.
Сама премьер-министр подтвердила это в письме, направленном спикеру Рийгикогу 14 сентября прошлого года, подчеркнув, что для осуществления парламентского надзора министры обязаны способствовать выполнению задач комиссий Рийгикогу, и поэтому они должны участвовать в заседаниях комиссий.
Среди приглашенных на заседание комиссий лиц сегодня выступил представитель Налогово-таможенного департамента.