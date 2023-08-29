В прямом эфире программы Vikerradio «Stuudios on peaminister» премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила, что разразившийся недавно скандал все-таки связан с ней, и поэтому она просит прощения. Однако она подчеркнула, что это не является незаконным бизнесом и что весной, при продлении допуска к совершенно секретной информации НАТО, КаПо также не предупреждала ее об этом.
Каллас: никто в Партии реформ или среди партнеров по коалиции не видит причин для моей отставки
На вопрос журналиста Эстонского национального телерадиовещания, какую роль сыграла премьер-министр в недавно разразившемся скандале, Каллас ответила, что она весьма конкретна в своей позиции и не может нести ответственность за других людей, но и понятно, что как премьер-министр она несет ответственность: «Это все-таки связанный со мной скандал, и поэтому я приношу извинения».
Каллас напомнила, что она узнала о происходящем в минувший понедельник, когда поступили вопросы от журналистов. «В это же время у них (на предприятии - прим.ред.) были аудиторы. Я правда надеялась, что они дадут четкие ответы и вопрос будет снят – все-таки я как премьер-министр не могу нести ответственность за деятельность бизнес-предприятий, если я на самом деле не знаю и не несу за это ответственности».
Хотя муж Каллас Арво Халлик получил вопросы от журналистов еще в пятницу, 18 августа, в выходные они их не обсуждали - Каллас предположила, что муж воспринял вопросы как запросы, которыми занимается руководитель компании, и не счел необходимым каким-либо образом проинформировать об этом премьер-министра: «Он думал, что у него есть ясные ответы, что нет, они не кормили российскую военную машину ни одним евро, ни долларом, ни рублем».
На прошлой неделе в среду днем ERR опубликовал новость о причастности мужа Каллас к предприятию, которое продолжает деятельность в России. Каллас вспомнила, что в это время она была на церемонии в память жертв коммунизма: «И мне там, в такой эмоциональной ситуации, задавали такие вопросы. Я понимаю, вы делаете свою работу, но в это время и в этом месте у меня не было таких ответов. Я имею дело с вами ежедневно и знаю, что это очень сложно, поскольку вы (журналисты - прим.ред.) очень сильны. Если не умеешь, не привык, чтобы каждую беззлобную шутку выносили в заголовок, то проще ответить письменно».
«Я понятия не имела, что он помогал эстонской компании паковать вещи в России», - рассказала Каллас о начале скандала. «Мой муж перестал работать в России через месяц после начала войны. Что они сделали: помогали свернуть там деятельность эстонской компании. Еще раз повторюсь, я по-прежнему придерживаюсь мнения, что морально неправильно вести деятельность в России, когда идет война, и эта позиция не изменилась», - поделилась своей точкой зрения Каллас.
Весной, среди прочего, премьер-министру продлевали допуск к секретам НАТО, и тогда Полиция безопасности ничего ей не рассказала об этих возможных связях, поскольку ничего противозаконного обнаружено не было: «Поскольку это не связано с Россией», - уточнила Vikerraadio Каллас, добавив, что эстонская компания помогала эстонской компании.
«Хочу сказать большое спасибо тем компаниям, которые свернули свою деятельность! Это потребовало больших усилий», - заявила Каллас на радио.
Ссылаясь на интервью с Олегом Осиновским, журналист поинтересовался, будет ли в свете нынешнего скандала нормализована деятельность эстонских компаний в России.
«Пятница выдалась очень трудной для моего мужа, - начала свой ответ Каллас. - Он строил эту компанию годами и, по сути, отдал ее ниже себестоимости, чтобы своими действиями показать, что он берет на себя ответственность. Сказать, что это каким-то образом нормализуется, это оторваться от реальности. Напротив, это подчеркнуло, что недовольство широкой общественности по отношению к этим предпринимателям очень усложняет задачу. Я также говорила, что им нужна моя кровь, а не его. С его точки зрения, он подставил меня тем, за что я не несла ответственности». Она добавила, что как премьер-министр отвечать должна она, а не ее муж, который не является общественным деятелем.
Каллас, заявила, что беседовала как с партнерами по коалиции, так и с коллегами по партии: «Никто не видит причин, по которым меня следует заменить». Однако лидер Партии реформ считает, что это ударит по рейтингу.
Она подчеркнула, что ее совесть чиста. На вопрос, кого премьер-министр видит следующим лидером Партии реформ, и, возможно, Кристен Михал является фаворитом, Каллас в шутку заметила, что ее тело еще не остыло.