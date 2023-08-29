Каллас: никто в Партии реформ или среди партнеров по коалиции не видит причин для моей отставки

«Я понятия не имела, что он помогал эстонской компании паковать вещи в России», - рассказала Каллас о начале скандала. «Мой муж перестал работать в России через месяц после начала войны. Что они сделали: помогали свернуть там деятельность эстонской компании. Еще раз повторюсь, я по-прежнему придерживаюсь мнения, что морально неправильно вести деятельность в России, когда идет война, и эта позиция не изменилась», - поделилась своей точкой зрения Каллас.

Весной, среди прочего, премьер-министру продлевали допуск к секретам НАТО, и тогда Полиция безопасности ничего ей не рассказала об этих возможных связях, поскольку ничего противозаконного обнаружено не было: «Поскольку это не связано с Россией», - уточнила Vikerraadio Каллас, добавив, что эстонская компания помогала эстонской компании.

«Хочу сказать большое спасибо тем компаниям, которые свернули свою деятельность! Это потребовало больших усилий», - заявила Каллас на радио.

Ссылаясь на интервью с Олегом Осиновским, журналист поинтересовался, будет ли в свете нынешнего скандала нормализована деятельность эстонских компаний в России.

«Пятница выдалась очень трудной для моего мужа, - начала свой ответ Каллас. - Он строил эту компанию годами и, по сути, отдал ее ниже себестоимости, чтобы своими действиями показать, что он берет на себя ответственность. Сказать, что это каким-то образом нормализуется, это оторваться от реальности. Напротив, это подчеркнуло, что недовольство широкой общественности по отношению к этим предпринимателям очень усложняет задачу. Я также говорила, что им нужна моя кровь, а не его. С его точки зрения, он подставил меня тем, за что я не несла ответственности». Она добавила, что как премьер-министр отвечать должна она, а не ее муж, который не является общественным деятелем.

Каллас, заявила, что беседовала как с партнерами по коалиции, так и с коллегами по партии: «Никто не видит причин, по которым меня следует заменить». Однако лидер Партии реформ считает, что это ударит по рейтингу.