Танель Кийк: для разрешения кризиса необходимо создать следственную комиссию Рийгикогу

По словам Кийка, основанием для создания следственной комиссии служит Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу. Он обязывает лица, получившие приглашения, явиться на заседание следственной комиссии и дать необходимые объяснения.

«У следственной комиссии есть право приглашения лица на заседание комиссии, а также право потребовать предоставить необходимые для работы комиссии данные и документацию. За неявку по неуважительной причине, отказ от предоставления информации, документации или объяснений может быть назначен штраф в размере до 300 штрафных единиц», - сказал Кийк.

Соответствующее обращение Кийк направил правлению Рийгикогу и руководителям парламентских фракций, добавив, что также считает необходимым созвать Совет старейшин Рийгикогу с целью обсудить возможный выход из сложившейся ситуации.

«Уже вторую неделю Эстония переживает правительственный кризис в связи с деятельностью фирмы мужа премьер-министра в России. Реакция общественности и различные исследования общественного мнения говорят о том, что жители Эстонии ждут от премьер-министра гораздо более внятных объяснений, а также того, что глава правительства возьмет на себя политическую ответственность. К сожалению, как премьер-министр, так и предприниматели, ведущие бизнес в России, отказались даже прийти на заседание специальной парламентской комиссии. Это лишь усугубило кризис доверия к власти», - отметил Кийк.

Следственной комиссии Рийгикогу, по словам Кийка, предстоит найти ответы как минимум на следующие вопросы:

1. Когда премьер-министр узнала о том, что фирма, доля в которой принадлежит ее мужу, ведет бизнес в России? Когда и с чьей стороны последовало решение прекратить деятельность?

2. Были ли органы безопасности осведомлены об этой деятельности и обращали ли они внимание премьер-министра на возможные сопутствующие риски?

3. При каких обстоятельствах и на каких условиях премьер-министр предоставила фирме мужа кредит в размере 370 000 евро?

4. Были ли использованы полученные фирмой средства на развитие бизнеса в России и заработала ли премьер-министр проценты с предоставленного фирме супруга кредита?

5. Какие должны быть сделаны выводы и изменения в правовых актах для того, чтобы в будущем избежать возникновения подобных ситуаций во внешней политике и политике безопасности Эстонии?