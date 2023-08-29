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Весной airBaltic откроет два новых рейса из Таллинна

PM Majandus
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Самолет airBaltic. Иллюстративное фото
Самолет airBaltic. Иллюстративное фото Фото: Publicitātes foto

В мае следующего года латвийская авиакомпания airBaltic откроет два новых прямых рейса из Таллинна - на Мальту и в Биллунд.

2 мая 2024 года откроется рейс Таллинн - Биллунд, а 4 мая - Таллинн - Мальта. В авиакомпании сообщили, что в Биллунд самолет будет летать два раза в неделю, а на Мальту раз в неделю. Сейчас цены на авиабилеты в Биллунд начинаются от 79 евро, а на Мальту - от 109 евро.

В предстоящем летнем сезоне airBaltic планирует пополнить свое расписание полетов 11 новыми направлениями, семь из которых из Латвии, два из Эстонии и два из Литвы. Из Риги авиакомпания открывает регулярные рейсы в Аликанте (Испания), Кишинев (Молдова), Любляну (Словения), Приштину (Косово), Скопье (Северная Македония), Софию (Болгария) и Тирану (Албания).

Таким образом, с весны airBaltic сможет летать в общей сложности в 18 пунктов назначения из Таллинна и в 70 пунктов назначения через Ригу.

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