Весной airBaltic откроет два новых рейса из Таллинна

2 мая 2024 года откроется рейс Таллинн - Биллунд, а 4 мая - Таллинн - Мальта. В авиакомпании сообщили, что в Биллунд самолет будет летать два раза в неделю, а на Мальту раз в неделю. Сейчас цены на авиабилеты в Биллунд начинаются от 79 евро, а на Мальту - от 109 евро.

В предстоящем летнем сезоне airBaltic планирует пополнить свое расписание полетов 11 новыми направлениями, семь из которых из Латвии, два из Эстонии и два из Литвы. Из Риги авиакомпания открывает регулярные рейсы в Аликанте (Испания), Кишинев (Молдова), Любляну (Словения), Приштину (Косово), Скопье (Северная Македония), Софию (Болгария) и Тирану (Албания).