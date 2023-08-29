Украина: Россия готовится к новой мобилизации в Крыму

Оккупационные власти открывают мобилизационные пункты в городах полуострова, один из них уже работал вчера в Алуште.

По данным украинских властей, Россия планирует мобилизовать до 30 тысяч человек и призвать до 10 тысяч солдат.

Российские инструкторы проводят учения в Крыму на основе опыта, полученного в боях на территории Украины.

«Оккупанты ищут все возможные способы вовлечения жителей оккупированного Крыма в войну против Украины», - пишет Kyiv Independent.

Мисия ссылается на недавний указ президента России Владимира Путина, который разрешает крымскому оперативному штабу координировать работу воинских частей и привлекать местных жителей «на добровольной основе к охране и борьбе с диверсантами».

Центр Национального сопротивления Украины позавчера сообщил, что крымчане не довольны попытками Москвы заставить их пойти в армию. Российские представители в оккупированных регионах Украины начали насильственно вербовать жителей в российскую армию.