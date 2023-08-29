В поселке Тартумаа жителям разрешено пить только кипяченую воду из-под крана

Руководитель Emajõe Veevärk Андрес Арухейн сообщил, что во вторник утром выяснилось, что в пробах воды поселка Табивере содержится больше бактерий, чем норма, и что пока неизвестно, почему так получилось. «Это абсолютно новая информация для нас, мы ищем источник проблемы», - добавил он.

В прошлом у Emajõe Veevärk были проблемы с заводом Mayer в Табивере, из которого в нескольких случаях избыточное количество химикатов попадало на городскую установку биоочистки и повреждало ее. По словам главы компании, оснований подозревать химическую промышленность в нарушении режима питьевой воды относительно этого вопроса нет.

Если речь идет о микробиологических показателях, то можно подумать, что проблема как-то может быть связана с канализационными трубами. Что касается этого подозрения, Арухейн также сказал, что в этом случае, мы не имеем дело с кишечной палочкой, которые могут быть связаны со сточными водами, текущими в трубах. «Подобно недавней проблеме с водой в селе Лаэва, где-то в Табивере мог протечь один из уплотнителей, мы активно работаем над решением этой проблемы», - добавил он.

Emajõe Veevärk проинформировала Департамент здоровья об изменении качества питьевой воды в Табивере и работает над устранением проблемы. Вода, выходящая из установки очистки питьевой воды, также проходит через УФ-устройство, уничтожающее вирусы и микроорганизмы. Кроме того, компания в Табивере продезинфицирует очиститель питьевой воды и трубопроводы поселка.